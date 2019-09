Endelig sker det: Hjemløsheden blandt unge dykker for første gang i tolv år

Den nationale hjemløsetælling tyder på, at indsatsen over for de mest udsatte unge har effekt. Imens bliver der flere af de midaldrende og ældre uden bolig.

For første gang i tolv år falder antallet af unge hjemløse efter mange års konstant stigning. I runde tal er der nu 350 færre unge hjemløse mellem 18 og 29 år i landet end for to år siden – og det samlede antal hjemløse er kommet ned på knap 2.000.

Det viser den nye nationale opgørelse over de mennesker, der enten sover på gaden, på herberger og natvarmestuer eller på sofaen hos venner, bekendte eller familie.

»Udviklingen skyldes formentlig især, at mange kommuner har arbejdet målrettet med ungegruppen i form af at skaffe boliger og social støtte«, siger seniorforsker Lars Benjaminsen fra Vive (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

Siden 2007 har Vive hvert andet år i uge 6 i februar udført en metodisk optegnelse af, hvor mange der ikke har noget fast sted at bo. Mere præcist viser den i år, at der blandt helt unge mellem 18 og 24 år var 1.023 hjemløse. Det skal sammenlignes med de 1.278 for to år siden – et fald på cirka 250. Der er også sket et fald i hjemløsheden blandt unge borgere mellem 25 og 29 år fra 1.014 personer til 905 – et fald på cirka 100.

Fakta Hvor er de hjemløse fra? Hovedparten af de optalte 6.431 hjemløse borgere i uge 6 har dansk baggrund. Helt præcis 82 procent. De resterende 18 procent fordeler sig sådan: 1 pct. fra de øvrige nordiske lande. 3 pct. fra øvrige EU-lande 2 pct. fra det øvrige Europa 6 pct. med mellemøstlig nationalitet 5 pct. med afrikansk nationalitet 2 pct. med øvrige nationaliteter. Heri er fraregnet hjemløse migranter uden fast ophold i landet. 11 pct. af de hjemløse borgere er indvandrere, og 7 pct. er efterkommere af indvandrere. Denne andel er væsentlig højere i København og Aarhus. Kortlægningen blev gennemført, ved at en række sociale tilbud og lokale myndigheder i hele landet udfyldte et spørgeskema på to sider om hver enkelt borger, som de havde kontakt med eller kendskab til, som befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6. Vis mere

En anden nyhed er, at den samlede hjemløshed for alle aldersgrupper – som omfatter danskere, indvandrere og efterkommere med fast ophold, men ikke udenlandske migranter – for første gang ikke stiger, men stagnerer. Der blev i år i alt registreret 6.431 hjemløse, og det er meget tæt på tallet i den forrige opgørelse fra 2017.

At det totale hjemløsetal ikke stiger længere skyldes dog kun, at der er færre boligløse unge. For til gengæld stiger hjemløsheden blandt midaldrende og ældre fortsat, påpeger Lars Benjaminsen.

Han peger på en mulig forklaring i den boligsociale indsats. En central metode hedder »housing first« – bolig først – hvor personen tilbydes en almindelig bolig, samtidig med at der sættes ind mod misbrug, psykiske lidelser, fysisk sygdom, gæld og andre problemer.

»En del af de hjemløse unge har i de senere år fået hjælp til en ungdomsbolig, som man i stigende omfang åbner for at bruge til unge udsatte og ikke kun unge i uddannelse. Men det kan være sværere at finde almindelige små lejligheder til de ældre og midaldrende, som tit har meget komplekse problemer. Dem må man ikke glemme«, siger Lars Benjaminsen.

Der er efter hans opfattelse også andet malurt i bægeret. For de unge hjemløse udgør fortsat en tredjedel af alle, som ikke har et hjem.

Appel til to ministre

Vibe Klarup er direktør i paraplyorganisationen Hjem til Alle Alliancen, og hun modtager de nye tal med stor glæde: »At udviklingen endelig vender, er udtryk for, at en intensiv indsats fra mange aktører nu nytter«, siger hun, men bliver straks alvorlig: »Skal det fastholdes, er det helt afgørende med en mere aktiv boligpolitik, hvor der skal skaffes flere billige almindelige boliger. De hjemløse ønsker ikke at være på institutioner, men vil være en del af byen. Den nye boligminister og den nye socialminister må sætte sig sammen om at fortsætte den glædelige udvikling«, lyder opfordringen fra Vibe Klarup, der peger på de gode finske erfaringer, hvor ministerier aftaler med kommuner om byggeri af boliger med social støtte.