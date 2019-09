Stort it-nedbrud i Region Hovedstaden rammer flere hospitaler

Der er stor sandsynlighed for længere ventetid Regions Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker.

Et stort it-nedbrud har ramt Region Hovedstaden. Det påvirker flere hospitaler og gør, at man skal forberede sig på længere ventetid, hvis man skal besøge en akutmodtagelse og akutklinik.

Det skriver Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter, hvor de også skriver, det betyder, at patienterne ikke kan få mødetider.

Vi er ramt af it-problemer. Det betyder, at der kan være længere ventetid på akutmodtagelser og -klinikker, da vi ikke kan give mødetider, som vi plejer. Vi beklager de gener det medfører for både borgere og hospitalerne. Vores leverandører arbejder på at få løst problemet. — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) 8. september 2019

Over telefon oplyser Region Hovedstaden til Politiken, at det skyldes en teknisk funktionalitet, der ikke fungerer. Det er den, der oplyser mødetidspunktet, når man ringer og får en tid til på en akutmodtagelse eller en akutklinik. Derfor kan patienterne hverken få oplyst mødetid eller ventetid, når de ringer ind. Ligesom de heller ikke kan blive sendt til et andet hospital, hvis der er travlt.

Samtidig understreger Region Hovedstaden, at alt andet fungerer som normalt.

Man skal stadig ringe til 1813, hvis man skal i kontakt med en akutmodtagelse eller en akutklinik. Der er normal drift, man kommer igennem, som man plejer, og der er ikke længere svartid på telefonen.

De oplyser, at deres leverandør arbejder på at få løst problemet, og at de vil opdatere løbende på Twitter, hvor man kan orientere sig om situationen.

