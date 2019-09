Ellen Trane Nørby stiller op som næstformand i Venstre

Der er kampvalg på programmet, når Venstre holder ekstraordinært landsmøde i Herning 21. september.

Ellen Trane Nørby (V) stiller op som næstformand i Venstre, oplyser hun til avisen Danmark. Også Inger Støjberg (V) har meldt sit kandidatur til posten.

»Det betyder, at Venstres medlemmer og delegerede får en mulighed for at vælge hvilken profil, de vil have som næstformand«, siger Ellen Trane Nørby til avisen Danmark.

»Jeg mener, at jeg har, hvad der skal til for at være en stærk næstformand. Det forudsætter, at man har viljen, lysten og evnerne til at lytte til, hvad der rør sig i hele vores parti«, siger hun.

Partiet skal vælge én næstformand, og dermed bliver det Venstres delegerede, som skal stemme om, hvem af de i øjeblikket to kandidater, de ønsker på posten.

På det ekstraordinære landsmøde skal Venstre vælge både formand og næstformand for partiet, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen i slutningen af august gik af som henholdsvis formand og næstformand.

Jakob Ellemann-Jensen stiller op til posten som formand for det liberale parti.

ritzau