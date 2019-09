Flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil have forsøg med fri hash

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil gøre hash lovligt, men regeringen går ikke ind for legalisering af hash, oplyser sundhedsministeren.

Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil nu lave forsøg med fri hash.

Det er langt fra første gang forslaget ser dagens lys, for det har været op at vende adskillige gange tidligere i Borgerrepræsentationen. Ikke desto mindre er politikerne nu klar til igen at forsøge at få en forsøgsordning godkendt, hvor salg af hash skal være lovligt.

Derfor vil de nu kontakte den socialdemokratiske regering for at få lov.

»Nu er der kommet en ny regering, så er det oplagt at vi fra København igen markerer det synspunkt – det er vigtigt for os at der bliver gjort noget ved vores hashmarked i København«, siger Klaus Mygind, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for SF, Københavns Kommune til TV 2 Lorry.

»Nu har man haft 50 år med forbud. Det har ikke hjulpet noget som helst, så derfor synes jeg at tiden må være til, at vi gør noget nyt«, siger Gyda Heding, medlem af Socialudvalget for Enhedslisten, Københavns Kommune til TV 2 Lorry.

Der er især to grunde til at politikerne vil have en forsøgsordning.

Dels for at fjerne eksistensberettigelsen for de kriminelle hashsælgere og dels for at kunne komme i kontakt med de unge, der i dag misbruger hash.

»De internationale erfaringer og de områder i USA, hvor man har indført de her ting, der har det faktisk vist sig at være positivt, og vores intention er jo at vi kan stoppe, ødelægge hashmarkedet på den her måde og få kontrol over det og derved måske også få en mere intensiv indsats i forhold til de unge, som har et misbrug af hash«, siger Klaus Mygind, medlem af Børne- og Ungdomsudvalget for SF, Københavns Kommune.

Ingen ny idé

Ideen er, at der skal etableres mellem fem og seks kommunale udsalgssteder, som skal bemandes med særligt uddannet personale

Hele 44 ud af Borgerrepræsentationens 55 medlemmer er for den forsøgsordning – men der er dog også modstandere.

Idéen om et statskontrolleret hash-salg har lydt fra Københavns Rådhus igennem de sidste mange år. For ti år siden lød det sådan her fra overborgmester Frank Jensen:

»Hvis et forsøg med legalisering af hash kan gå i den retning, og politiet og sundhedsmyndighederne kan anbefale det, så synes jeg ikke, at man skal afvise det på forhånd«.

Det her forsøg har i prøvet at få igennem adskillige år – hvorfor tror du det er lykkedes denne her gang?

»Fordi vi har en ny regering og en meget yngre regering og jeg tænker, de ser på det på en anden måde. Tingene har også forandret sig – i dag er ikke for fem år siden, da man prøvede sidste gang«, siger Gyda Heding, medlem af Socialudvalget for Enhedslisten, Københavns Kommune.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsministeren inden nyhedsudsendelsen klokken 19.30, men tirsdag aften er der kommet et skriftligt svar fra sundhedsministeren:- Vi går ikke ind for legalisering af hash. Hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, som kan få alvorlige konsekvenser for især psykisk sårbare og børn og unge med sociale problemer.

»Vi har et ansvar for at hjælpe dem med at få en uddannelse. Og det gør vi ikke ved at legalisere hash, som forringer indlæringsevnen«, lyder det i et skriftligt svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Ritzau