Radikale kræver snarlig løsning for Sjælsmarks børnefamilier

Når regeringen om få uger indleder forhandlinger om finansloven, skal en køreplan for at få børnefamilierne ud af Sjælsmark være på plads. Ellers lider både børn og politikernes troværdighed, lyder det.

Regeringen skal hitte ud af, hvordan børn og deres familier kan flyttes fra Udrejsecenter Sjælsmark, inden de første forhandlinger om næste års finanslov går i gang om få uger.

Sker det ikke, vil Radikale Venstre på det første forhandlingsmøde med finansminister Nicolai Wammen (S) troppe op med netop det krav, og det vil kun besværliggøre forhandlingerne yderligere, mener de radikales politiske leder, Morten Østergaard. Derfor må udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye hurtigst muligt komme med regeringens bud på en løsning, lyder det.

»Det er et signal til Mette Frederiksen og Nicolai Wammen om, at nu skal de sætte Tesfaye i gang med at få den her løsning ordnet. For ellers bliver det det første punkt, vi tager op, når vi kommer til finanslovsforhandlingerne. Og der er formentlig meget andet, vi også skal snakke om der: Hvordan lukker vi hullet i kassen, hvordan får vi gang i den grønne omstilling og minimumsnormeringer og så videre. Der er der bare den her sten på vejen, og den må ryddes væk«, siger Morten Østergaard.

Socialdemokratiet accepterede under udarbejdelsen af forståelsespapiret i juni et krav fra Radikale, SF og Enhedslisten om at finde et nyt udrejsecenter kun for børnefamilier, der har fået nej til asyl i Danmark. Og hvis ikke regeringen indfrier det krav inden finanslovsforhandlingerne, vil det svække det nye flertals troværdighed, mener Morten Østergaard.

»Det handler både om det konkrete, at børnene lider overlast. Men det handler også om troværdigheden i de ting, vi måtte forhandle på plads i finanslovsforhandlingerne. Kan vi heller ikke regne med, at det kommer til at ske?«, siger Østergaard.

Kan man forestille sig, at du til november eller december går ud ad Finansministeriets glasdør og præsenterer en finanslov sammen med regeringen, mens Sjælsmark stadig flagrer i uvished?

»Nej, det kan jeg ikke forestille mig«.

Det er grundigt beskrevet, hvordan børn og deres familier, som i dag er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, er hårdt belastet på grund af usikre fremtidsudsigter og ikke mindst de fysiske omgivelser på den tidligere kaserne i Hørsholm Kommune.

En rapport fra Røde Kors har advaret om »alarmende mistrivsel« hos børnene på Sjælsmark, og i Red Barnet opfordrer generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at sætte opgaven øverst på sin liste over gøremål.

»Det haster, det gjorde det også i går, og det gjorde det også for et år siden«, siger Johanne Schmidt-Nielsen:

»Hver uge der går, er endnu en uge af børnenes barndom, og Røde Kors har jo dokumenteret sort på hvidt, hvor belastede de her børn er. Det er direkte skadeligt for dem at leve i den her situation«.

Det er Udlændingestyrelsen, der har det overordnede ansvar for driften af Udrejsecenter Sjælsmark. Styrelsen oplyser til Politiken, at man foreløbig afventer nærmere instrukser fra ministeriet, i forhold til om børnefamilier skal flyttes fra Sjælsmark.

Sidst styrelsen hørte fra ministeriet om emnet, var i juli, da Tesfaye i et brev meddelte, at beboere på Sjælsmark fremover skulle have lov til at spise mad på deres egne værelser.

Mattias Tesfaye har ikke mulighed for at lade sig interviewe, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet, som i stedet har sendt et skriftligt svar:

»Jeg besøgte Sjælsmark i denne uge og er meget opmærksom på situationen. Men beslutningen om at flytte familierne til et andet center skal basere sig på grundige overvejelser. Det værste, vi kan gøre, er at flytte rundt på beboere og ansatte uden at have overvejet alle konsekvenser grundigt. Derfor har jeg heller ikke en dato endnu«.