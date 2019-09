Uffe Ellemann tror på en statsministerpost til sin søn:»Han er dygtigere til at lave venner, men især til at undgå at lave fjender, end jeg var«

Efter en klar sejr over Ellen Trane Nørby skal Inger Støjberg agere partiløjtnant og næstformand til den nyvalgte partiformand Jakob Ellemann-Jensen. De deler nu et historisk stort ansvar for at gøre op med partiets fløjkrige og skabe et troværdigt borgerligt regeringsalternativ.