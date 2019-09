Bekymret borger satte stor afspærring i gang: Politiet finder ikke sprængstof i Nørrebro-aktion

Tidligere lørdag har Københavns Politi spærret et område af Nørrebro af, fordi et mistænkeligt forhold ved et parkeret køretøj skulle undersøges.

Lørdag aften kan politiet fortælle, at køretøjet er blevet undersøgt, og at det ikke indeholdt sprængstof. Det siger Jesper Frandsen, vagthavende ved Københavns Politi, til TV2.

Over for BT forklarer han, at det var en henvendelse fra en bekymret borger, der fik politiet til at afspærre dele af Nørrebrogade og Bragesgade.

Efter afspærringen af området fik politiet hjælp til undersøgelse af stedet af ammunitionsrydningstjenesten - også kendt som Explosive Ordnance Disposal (EOD). Det er en enhed, som har til opgave at fjerne ueksploderet ammunition.

Selv om der ikke blev fundet sprængstof ved det parkerede køretøj, så var der god grund til at undersøge sagen nærmere og afspærre området, siger den vagthavende.

»På grund af den tid vi lever er, er vi ekstra omhyggelige, når vi får den slags henvendelser«, siger Jesper Frandsen til BT.

På Twitter skriver Københavns Politi lørdag aften, at Nørrebrogade igen er åben efter undersøgelsen af stedet, men at Bragesgade fortsat er spærret.

Politiet er også stadig i området, lyder det på det sociale medie.

Vedrørende mistænkeligt forhold på Nørrebro. Bragesgade er atter åben for færdsel. Politiet er fortsat i færd med undersøgelser i området. Den mobile politistation er opstillet i Bragesgade og er klar til henvendelser. Pas på jer selv og hinanden. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 21, 2019

ritzau