Bagmænd fik milliardrabat af Skattestyrelsen i et gigantisk forlig om udbytteskandalen

Skattestyrelsen har ladet bagmænd trække milliardudgifter til formodet svindel fra i tilbagebetalingen af over 4,1 milliarder kroner, som de trak ud af statskassen. »I høj grad stødende for retsfølelsen«, siger juraprofessor Eva Smith.

Det var en stolt skatteminister Karsten Lauritzen (V), som 29. maj, helt usædvanligt midt under folketingsvalgkampen, indkaldte til pressemøde.

Han ville fortælle om et gennembrud i sagen om påstået svindel med udbytteskat, som kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner. Og det lignede da også et vendepunkt: Et forlig indgået i New York dagen før ville skaffe 1,6 milliarder kroner tilbage i statskassen. Det var over halvdelen af de »cirka 2,9 milliarder kroner«, som modparterne i forliget uberettiget havde fået udbetalt af Skat, sagde ministeren.

Hverken offentligheden eller Folketinget fik dog at vide, at det af forliget fremgår, at hovedmændene har trukket ikke 2,9 milliarder kroner, men mindst 4,1 milliard kroner ud af Danmark, mens udbyttesagen forløb fra 2012 til 2015. Set i det lys er det kun lidt over en tredjedel af det samlede beløb, der med forliget leveres tilbage til statskassen.

Det viser den 51 sider lange og hemmeligstemplede forligsaftale, som Politiken sammen med TV 2, Süddeutsche Zeitung og det belgiske magasin Knack har fået adgang til.

Serie Det store skattetyveri Nu bliver en række nye afsløringer vedrørende skandalen om udbytteskat, som fra 2012 til 2015 kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner, trukket frem i lyset. Politiken har sammen med TV 2, Süddeutsche Zeitung og det belgiske ugemagasin Knack undersøgt et netværk omkring hidtil ukendte hovedmænd i sagen. Hidtil er briten Sanjay Shah i offentligheden blevet udnævnt til bagmand. I denne uge har vi kunnet afsløre, at de to amerikanere Matthew Stein og Jerome Lhote også er bagmænd – de stod bag et netværk, der trak 4,1 milliard kroner ud af statskassen – og at en amerikansk advokat, Donald Donaldson, alene stod for at trække de 2,7 milliarder kroner ud. De kommende dage vil vi bringe nye afsløringer i sagen.

Ud over de 4,1 milliard kroner, som aldrig blev nævnt, hørte offentligheden heller ikke, at de stenrige bagmænd fik lov at fratrække de udgifter, de har haft i forbindelse med at snyde Skat. Blandt andet omkostningerne til rådgivning i at udfærdige anmodning om refusion af udbytteskat – altså præcis det trick, der var så udspekuleret, at det tog flere år for de danske skattemyndigheder at opdage det. På det tidspunkt i august 2015 var milliarderne fosset ud i årevis.

Oplysningerne strider direkte imod, hvad eksempelvis Skattestyrelsens fagdirektør, Steen Bechmann Jacobsen, sagde på pressemødet med ministeren:

»Der er altså ikke givet nogen form for rabat eller lignende i forbindelse med det her forlig«.

Ifølge juraprofessor Eva Smith er det »i høj grad stødende for retsfølelsen«, at bagmændene har fået lov at trække udgifterne fra. Hun understreger sin pointe med et eksempel:

»Det vil svare til, at en mand bryder ind i en villa og tager 20.000 i et pengeskab. Han bliver arresteret, og ejeren vil gerne have de 20.000 tilbage«, indleder Eva Smith.

»Men tyven siger: »Det kan du ikke få, for jeg har købt en skærebrænder, der kostede 2.000, og desuden har jeg talt med en ekspert i, hvordan man stopper din tyverialarm, og han ville have 4.000. Der var en, der holdt vagt for mig, han vil have 3.000, så det beløb skal jo også trækkes fra. Jeg har faktisk kun fået 11.000, men dem kan du få tilbage««, fortæller juraprofessoren, der opsummerer:

»Det er absurd«.

Daværende skatteminister Karsten Lauritzen vil ikke kommentere konkrete detaljer i forliget.

»Jeg har som tidligere skatteminister ikke mulighed for at afsløre, hvad det præcise indhold af forligsaftalen er. Men jeg kan sige, at jeg stadig står fuldt ud på mål for, hvad jeg har sagt om aftalen. Og jeg synes, det er en superaftale«, siger han.

Både han og Skattestyrelsens fagdirektør har flere gange slået på, at Skats strategi over for udenlandske svindlere er at få »krone for krone« tilbage af det beløb, udenlandske finansmænd har taget.

Hvordan det konkret stemmer overens med den anseelige rabat i forligsaftalen, ville Politiken gerne spørge skatteminister Morten Bødskov (S) om, men han henviser til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har afvist at stille op til interview om sagen og brugte to uger på at besvare Politikens spørgsmål skriftligt. Svaret forholder sig ikke konkret til, hvorfor bagmændene skulle have lov at trække deres udgifter fra, som Politiken har spurgt til. I stedet skriver styrelsen:

»Den overordnede strategi for Skattestyrelsen i forhold til de konkrete forligsparter har været at indgå en aftale, hvormed forligsparterne tilbagebetaler Skattestyrelsen det samlede beløb, som parterne har modtaget. Det svarer ikke til det fulde beløb, forligsparterne (sammen med øvrige aktører) har tilbagesøgt i udbytterefusion, men omfatter derimod alle beløb, som parterne direkte eller indirekte har modtaget af refusionssummen«, hedder det i svaret fra Skattestyrelsen.

Styrelsen skriver også, at de penge, som bagmændene får lov at trække fra, formodes at være havnet i lommerne hos andre, som Skattestyrelsen vil sagsøge for at få også de penge tilbage.

»Efter Skattestyrelsen opfattelse har andre personer og selskaber end de, som Skattestyrelsen har indgået forlig med, tilegnet sig en del af den samlede tilbagesøgte udbytterefusion. Resten af refusionsbeløbet, ca. 1,3 mia. kr. – altså differencen mellem den udbetalte udbytterefusion på 2,9 mia. kr. og de 1,6 mia. kr., som forligsparterne har modtaget – er efter Skattestyrelsen opfattelse tilgået disse andre aktører. Skattestyrelsen har allerede anlagt søgsmål for restbeløbet mod flere aktører«.

Stort politisk fokus

Tre grupper er dækket af forligsaftalen:

56 personer er fuldt ud dækket af aftalen. Det er blandt andre bagmændene selv, deres familier og venner, dem, der har lagt navn til pensionsopsparingerne, samt en del af den kreds, som stod for papirarbejdet med at få udbytteskatten ud af Danmark.

61 amerikanske såkaldte enkeltmandspensionsopsparinger er fuldt ud dækket. De har i alt trukket 2,9 milliarder kroner ud af Danmark i udbyttesagen. Det er det beløb, som den daværende skatteminister og Skattestyrelsen siger, at forliget handler om.

19 enkeltmandspensionsopsparinger er også dækket af aftalen. De fleste af dem er tæt knyttet til bagmændene, deres netværk og medhjælpere, men i de 19 har der også medvirket parter, som ikke er en del af forliget, og dem kan Skattestyrelsen stadig forfølge med erstatningssager. De 19 pensionsopsparinger har tilsammen trukket 1,2 milliarder kroner ud af Danmark.

Skattestyrelsen har i sine svar til Politiken gjort gældende, at de 19 enkeltmandspensionsopsparinger ikke er dækket af aftalen, hvilket altså skulle være forklaringen på, at skatteministeren har offentliggjort et samlet svindelbeløb på 2,9 milliarder og ikke 4,1.

Juraprofessor Søren Friis Hansen fra Copenhagen Business School vurderer, efter at han har læst forliget, at Skattestyrelsen ikke udlægger sagen retvisende.

»De 19 pensionsfonde er parter i forliget. Det er simpelthen ikke rigtigt at sige, at de ikke er omfattet«, siger Søren Friis Hansen til Politiken og TV 2.

Politiken har refereret aftaleteksten om udgifterne, som bagmændene har fået lov at trække fra, for Frederik Waage, dr.jur. og lektor på Syddansk Universitet.

Han kalder fradragene »meget omfattende« og mener, at de er »gjort op på en besynderlig måde«.

»Men advokaterne, der har indgået forliget, har helt sikkert haft et godt bud på, hvad der ville være sket, hvis sagen var endt ved en amerikansk domstol, og de må have vurderet, at der var stor sandsynlighed for, at skatteforvaltningen ikke ville få størstedelen af beløbet tilbage. Det er vel muligt, at fradragene skyldes Skats optræden og egenskyld i forbindelse med udbetalingerne«, siger Frederik Waage.

Han tilføjer, at han udtaler sig med et vist forbehold, fordi fradragene ikke er begrundet nærmere i den endelige aftale.

»Sagen har også et politisk aspekt, og netop den type afvejninger er Kammeradvokatens spidskompetence«, siger Frederik Waage.

At sagen emmer af politik, var tilsyneladende også det indtryk, en af bagmændenes advokater, Gregory Wallance, fik under forligsforhandlingerne med Danmark.

I et referat, han sendte til sine klienter efter at have haft et telefonmøde med Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i februar i år, skrev han, at Boris Frederiksen under samtalen havde understreget, at sagen fra Skats synspunkt har »et politisk aspekt«, samt at Skat havde brug for at kunne forklare, at man har opnået »den bedst mulige aftale«.

»Dette inkluderer at kunne ’retfærdiggøre regnestykket’«, skrev Gregory Wallance.

Boris Frederiksen har med henvisning til sin tavshedspligt ikke ønsket at svare på spørgsmål om forliget eller forhandlingerne, som han førte på Skattestyrelsens vegne gennem mere end to år. Forelagt referatet fra bagmændenes advokat, som Politiken er kommet i besiddelse af, skriver han dog:

»Jeg kan ikke tilslutte mig Greg Wallances tilsyneladende udlægning af vores samtale«.

Ikke »kigget på alle ordene«

De bagmænd, som advokaterne har repræsenteret i forhandlingerne med Danmark, er Matthew Stein og Jerome Lhote, hvis hovedroller i udbyttesagen var ukendt i offentligheden, indtil TV 2 og Politiken søndag afslørede deres identitet og det faktum, at de sammen med en tredje partner skriftligt er oplistet i forliget til at have stået bag »mere end 4,1 milliard kroner« af de i alt 12,7 milliarder kroner, som den danske statskasse mistede i udbyttesagen.