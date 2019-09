Åben magtkamp i Enhedslisten: Græsrødder beskylder Pelle Dragsted for løgn og manipulation

fakta

Venstrefløjspartierne Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP) danner i 1989 det valgtekniske samarbejde Enhedslisten, som skal sikre, at et politisk alternativ til venstre for SF kan blive repræsenteret i Folketinget. Fra 1991 kommer også medlemmer fra Kommunistisk Arbejderparti (KAP) med, og den vedtægtssikrede partiindflydelse bliver endeligt afskaffet.





I 1994 vedtager Enhedslisten partiprogrammet ’Et rødt-grønt alternativ’ og bliver et egentligt selvstændigt politisk parti. Ved folketingsvalget 21. september 1994 kommer Enhedslisten i Folketinget for første gang med seks mandater. I 2014 fejrer Enhedslisten sit 25-års jubilæum og vedtager et nyt principprogram, hvor ordet revolution kun optræder én gang. I det tidligere principprogram optrådte ordet 29 gange.

Enhedslisten har ingen formand men en kollektiv ledelse. Alle Enhedslistens ansatte tjener det samme som gennemsnittet for en metalarbejder i København. Politikerne afleverer en stor del af deres løn i partiskat og må kun være fuldtidspolitikere i et begrænset antal år. Partiet har knap 10.000 medlemmer. Ved det seneste folketingsvalg i juni opnåede partiet 13 mandater.

