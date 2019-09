Uopklarede drab på unge kvinder fik politiet til at opdage telefejl

Lyt til artiklen 09:08

To af de senere års mest omtalte drabssager var med få måneders mellemrum årsagen til, at Rigspolitiet i februar 2019 endelig opdagede den systemfejl, som har affødt mangelfulde og fejlbehæftede teleoplysninger i politiet gennem en årrække.

Det bekræfter tre af hinanden uafhængige kilder tæt på forløbet.

Inden mandag bliver til tirsdag skal Rigsadvokaten og Rigspolitiet aflevere en redegørelse til justitsminister Nick Hækkerup (S) om fejlens rod og hændelsesforløbet i teleskandalen. Hidtil har det været hemmeligholdt, hvilke sager der førte til opdagelsen af telefejlene i Rigspolitiet, og ifølge Politikens oplysninger vil detaljerne heller ikke fremgå af redegørelsen.

Men det viser sig nu at være den højprofilerede og stadig uopklarede drabssag om 17-årige Emilie Meng, der efter at have været forsvundet fra Korsør 10. juli 2016 blev fundet i en sø ved Borup på Sjælland over fem måneder senere.

Centrale kilder i blandt andet politiet oplyser, at teleteknikere i november 2018 som led i en ekstraordinær gennemgang af sagen konstaterede store mangler i det materiale om potentielle gerningsmænds aktivitet i telenettet, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde modtaget fra Rigspolitiet. Omkring det mulige gerningstidspunkt havde politiet i et såkaldt mastesug indhentet data om aktive telefoner i området, men de tekniske eksperter opdagede nu, at der var over en times hul i datamaterialet.

Rigspolitiet har ingen kommentarer.

I november 2018 blev Rigspolitiet »kontaktet af en politikreds angående uoverensstemmelser mellem rådata (fra teleselskaberne, red.) og konverterede data i en verserende efterforskning«, fremgår det af Rigspolitiets interne baggrundsbriefing fra 4. juni 2019, som Politiken har fået aktindsigt i.

»NC3 (Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center, red.) gennemgik på baggrund af henvendelsen i november 2018 i alt 60 tilfældige sager fra 2017 og 2018, men fandt ikke uoverensstemmelser i disse sager og antog derfor, at det var en enkeltstående fejl«, lyder det videre.

Møde med Pape fik følger

Forløbet, der ledte til den første konstatering af fejl i Rigspolitiets teleoplysninger, begyndte allerede et halvt år tidligere. 3. maj 2018 skrev forældrene til Emilie Meng et brev til justitsminister Søren Pape Poulsen (K), hvor de sammen med deres advokat bad om et møde med justitsministeren for at forklare ham en række problemer i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis håndtering af sagen.

»Efter vores opfattelse har efterforskningen været mangelfuld på nogle helt centrale punkter«, lød det i brevet.

Et møde kom i stand først med justitsministeren og tre af hans embedsfolk, og derpå blev familiens bistandsadvokat, Mai-Brit Storm Thygesen, indkaldt til møde 2. juli 2018 på rigspolitichefens kontor med både rigspolitichefen, rigsadvokaten og politidirektøren fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

På begge møder var brugen af teleoplysninger på dagsordenen som et af fem kritikpunkter af efterforskningen, fortæller Mai-Brit Storm Thygesen i dag.

»Jeg pegede på, at det var meget underligt, at man havde indhentet så mange teleoplysninger uden at komme videre i efterforskningen«, siger hun.

På det tidspunkt havde der allerede været lavet et såkaldt peer-review af Meng-sagen, hvor efterforskere fra andre kredse kiggede på materialet med friske øjne. Men kritikken fra familien førte nu til, at der fra august 2018 blev nedsat et nyt eksperthold af landets topefterforskere til at gennemgå sagen på ny.

Mai-Brit Storm Thygesen blev af den nye ekspertenhed oplyst om, at to af landets allerdygtigste teleanalytikere nu var sat til at finkæmme de mange teleoplysninger i sagen. Politikens kilder fortæller, at det var denne revurdering af materialet, som åbenbarede manglerne i Rigspolitiets data.

Da skandalen senere kom frem i offentligheden, blev familien Mengs advokat samtidig orienteret om manglerne i teleoplysningerne. »Der mangler meget«, var beskeden fra politiet, refererer Storm Thygesen, der i samtalen fik oplyst, at fejlen blev konstateret i november 2018.

Fejl opdages tre måneder senere

Rigspolitiet opdagede dog først problemets rod godt tre måneder senere. En ny politikreds henvendte sig i februar 2019 efter at have fundet mangler i teledata i en anden efterforskning, fremgår det af Rigspolitiets interne baggrundsmateriale:

»På baggrund af at der nu forelå to uafhængige henvendelser, iværksatte NC3 en gennemgang af konverterede data i en række konkrete sager. Her blev NC3 opmærksom på en systemfejl ...«.

Ifølge Politikens kilder var det nu Københavns Vestegns Politi, der havde konstateret mangler i teledata. Og den sag er en anden højprofileret uopklaret drabssag fra 2016, hvor den højgravide Louise Borglit blev fundet dræbt af adskillige knivstik i Elverparken i Herlev.