Omstridt bro åbnet: Kronprinsesse Mary indviede Danmarks tredje betalingsbro

14 kroner. Det er prisen, hvis du i en almindelig personbil med brobizz vil køre over Roskilde Fjord ad Kronprinsesse Marys Bro.

Broen, der er en 1,4 kilometer lang højbro, blev i dag indviet med motionsløb og besøg af kronprinsesse Mary.

Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix Kronprinsesse Mary klipper snoren over og indvier den ny forbindelse over Roskilde Fjord. Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix

Broen er den tredje betalingsbro i Danmark og skal aflaste den tungt trafikerede Kronprins Frederiks Bro, hvor der ifølge Vejdirektoratet hver dag kører 22.000 biler.

For lastbiler og store busser koster det 41 kroner at benytte broen. De er fremover forvist fra Kronprins Frederiks Bro og er derfor tvunget til at betale, hvis de vil krydse fjorden.

Broen har ikke et fysisk betalingsanlæg, så hvis man kører uden brobizz, skal man efterfølgende betale afgiften plus et gebyr på 1 krone på fjordpay.dk - gør man det ikke inden 5 dage, koster det et ekstra gebyr på 20 kroner.

Betalingsdelen har mødt kritik fra både lokale og lastbilchauffører.

Broen har fået sit navn efter en navnekonkurrence, som Vejdirektoratet arrangerede i samarbejde med Frederiksborg Amts Avis. 447 borgere bød ind med forslag - heraf var der 43 borgere, der foreslog, at broen skulle navngives efter kronprinsesse Mary.

Byggeriet af broen begyndte i 2017 og blev skønnet at koste 2 milliarder kroner, hvoraf staten skal betale 650 millioner kroner. På grund af den lave rente tegner byggeriet dog til at blive et par hundrede millioner kroner billigere.

Broen er funderet på pæle, der stikker op til 40 meter ned i havbunden. Gennemsejlingshøjden er 22 meter, mens broen er 25 meter høj på sit højeste punkt.

Motorcykler kan køre gratis over broen. Broen kan ikke benyttes af cyklister eller fodgængere.