Sundhedsplatformen koster 770 sygeplejersker i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden ville have råd til at ansætte 770 sygeplejersker mere, hvis ikke regionen skulle betale ekstraordinært høje udgifter til Sundhedsplatformen og andre it-systemer.

Regionen Hovedstaden har markant højere udgifter til it-drift end de andre fire regioner, fremgår det af en konsulentrapport, som Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner har fået udarbejdet.

Hvis Region Hovedstadens udgifter lå på samme niveau som de jyske regioners – 1,7 procent af regionens samlede driftsudgifter – ville Region Hovedstaden have 460 millioner kroner ekstra at gøre godt med. For de penge ville regionen for eksempel kunne ansætte 770 flere sygeplejersker.

Sagen kort Dyr platform Region H har udgifter til drift af it, der ligger markant højere end de andre regioners. Tallene for de 5 regioner er opgjort i kroner og som procent af regionens samlede driftsudgifter: Region H: 1.246 mio kr., 2,7 pct..

Region Sjælland: 410 mio kr,. 2,0 pct.

Region Syd: 567 mio kr., 2,0 pct.

Region Midt: 521 mio kr., 1,7 pct.

Region Nord: 249 mio kr., 1,7 pct. Kilde: Struensee & Co. og Deloitte Vis mere

Det får dog ikke regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) til at anbefale, at man udskifter Sundhedsplatfomen for at få penge til flere sygeplejersker.

»Det ville være dejligt med flere sygeplejersker, men de sygeplejersker vil ikke kunne skabe bedre sammenhæng i behandlingen og hjælpe patienterne bedre på vej, hvis ikke de har et it-system, som kan hjælpe dem«, siger hun.

Venstres medlem af regionsrådet, Martin Geertsen, som også er sundhedsordfører for partiet i Folketinget, mener, at det er utilfredsstillende med så høje udgifter til Sundhedsplatformen.

Det er ikke godt nok Martin Geertsen (V)

»Vi skal ikke have højere udgifter til it end de andre regioner, hvis vi ikke får mere ud af det, og det ser ikke ud til, at vi får det i øjeblikket. Det er ikke godt nok. Det må regionen arbejde videre med at forbedre, og det vil være naturligt, om vi tager en runde om det i regionsrådet«, siger han.

Dyr leverandør

Rapporten, der sammenligner de fem regioners udgift til it-driften, er bestilt af Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner, og den er udarbejdet af konsulentfirmaerne Struensee & Co. og Deloitte.

Konsulenterne har opgjort regionernes samlede udgifter til it-drift til 3 milliarder kroner om året. I de enkelte regioner udgør udgiften mellem 1,7 og 2,0 procent af de samlede driftsudgifter »med én undtagelse«: I Region Hovedstaden udgør udgiften 2,7 procent af driftsudgifterne.

»Som årsag til de ekstrahøje udgifter angiver Region Hovedstaden blandt andet ekstraordinært fokus på drift og support af Sundhedsplatformen«, skriver konsulenterne.

De noterer samtidig, at løsningerne fra det amerikanske firma Epic, som har leveret Sundhedsplatformen, »typisk har en relativt set høj pris«.

Endelig påpeger konsulenterne, at it-systemerne skal understøtte de samme opgaver i alle regionerne, nemlig det at drive hospitalerne, men de har valgt at løse opgaven »væsentlig forskelligt«. De anbefaler derfor, at regionerne prøver at samordne deres it-løsninger.

Formand: Udgifter vil stige

Jacob Rosenberg, der er medlem af regionsrådet for Liberal Alliance og i det daglige arbejder som overlæge og professor på Herlev Hospital, mener, at rapporten bekræfter, at Sundhedsplatformen bør udskiftes.

»På bundlinjen står der, at hvis man kan reducere it-udgiften til det jyske niveau, ville man frigive mere end 400 millioner kroner, som man kunne bruge til bedre patientbehandling, bedre pleje og kortere ventetider. Det ville være meget bedre for patienterne«, siger han.

Martin Geertsen (V) mener ikke, at tiden er inde til at udskifte Sundhedsplatformen.

»Hvis der er rationale for at skifte it-systemet i det østlige Danmark ud, så er jeg ikke forlovet med noget it-system. Men man skal forinden vide, hvad konsekvensen og udgiften vil være. Umiddelbart mener jeg, at det er for stor en mundfuld at gabe over«, siger han.

Konsulentrapporten er sendt til medlemmerne af regionsrådet, og den kan derfor indgå i de aktuelle forhandlinger om regionens budget for 2020, mener Sophie Hæstorp Andersen. Selv mener hun dog ikke, at it-udgifterne er for høje.

»Spørgsmålet er, om de er høje nok. Vi kan jo se i rapporten, at alle danske regioner har lave it-udgifter sammenlignet med andre lande. Og hvert år, når vi forhandler budget, er der ønsker om, at vi skal investere mere i it«, siger hun.

Du er ikke utilfreds med de høje udgifter?