Professor: EU-rapport er godt nyt for danske lunger Vi overskrider ikke længere EU's grænseværdier for luftforurening, påpeger professor Ole Herdel.

Det går bedre og fremad med at forbedre luften i Danmark - og det på trods af, at omkring 3000 danskere hvert år dør for tidligt på grund af luftforurening.

Det mener Ole Herdel, professor og viceleder på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, på baggrund af en rapport, som Det Europæiske Miljøagentur udgav onsdag.

»Der er stadig betydelige helbredsmæssige effekter i Danmark. Men vi har ikke længere overskridelse af EU's grænseværdier. Og så viser den, at udviklingen, med at forureningen er aftagende, heldigvis fortsætter, siger han.

Onsdagens rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at luftforurening i 2016 var skyld i 400.000 for tidlige dødsfald i Europa og omkring 3000 i Danmark.

Samtidig viser den, at næsten alle europæiske byboere er udsat for så meget forurening, at det overstiger, hvad der er sundt at indånde.

Ifølge Ole Herdel er rapporten alligevel godt nyt for danske lunger. Den bekræfter hans og hans kollegers undersøgelser, der viser, at der er sket et markant fald i forureningen af den danske luft de seneste ti år.

Han fremhæver, at det især er sket takket være regulering og fælles europæiske initiativer.

»Vi ser bedringer, og det skyldes national og international regulering, siger han og fremhæver en stigning i antallet af partikelfiltre på biler og en voldsom reduktion af udledningen af svovl i hele Europa.

Blandt de største kilder til forurening af luften i Danmark er trafik, brændeovne og forurenet luft, der flyver med vinden fra Sydeuropa.

En reduktion af brændeovne i byerne og færre benzin- eller dieseldrevne biler på de danske veje vil gøre luften renere lokalt. Det kan ifølge professoren dog ikke stå alene.

»Det vil have en lokal effekt. Men det er rigtigt, at en stor del af den fine partikelforurening er langtransporteret og kommer fra det europæiske kontinent. For at få reduceret den del skal der reduktioner til på europæisk plan, siger Ole Herdel.

Han peger på EU's NEC-direktiv som et skridt i den rigtige retning. Med direktivet har EU fastsat grænser for, hvor meget medlemslandene hver især må udlede af visse luftforurenende stoffer som svovl og finpartikler.

ritzau