Udlejere forsvarer huslejestigninger: »Du kan ikke få det samme i leje for en lejlighed, hvor du har lavet flot Invita-køkken, end hvis du kun har sat et Ikea-køkken op«.

Private huslejer

I mange år har det været gældende lov, at private lejeboliger ikke må stige mere i husleje end det, som ejeren putter i i form af vedligeholdelse, mindre forbedringer og andre løbende udgifter.

Men i 1996 ændrede den daværende regering bestående af Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre sammen med Centrumdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten lovgivningen, så det i ældre ejendomme fra før 1992 er lovligt at sætte huslejen væsentligt højere op, hvis boligen er blevet »gennemgribende forbedret«.

Kort fortalt er det i dag kravet, at der er ofret omkring en kvart million kroner på den. I så fald kan huslejen sættes op til et niveau, der ikke »væsentligt« må overstige, hvad det typisk koster at bo til leje andre steder i samme område.

Inden denne måneds udgang skal et ekspertudvalg under Boligministeriet komme med en rapport om, hvad denne paragraf med nummeret 5.2 har betydet for huslejerne.

Paragraffen er under kritik efter at blandt andet den amerikanske kapitalfond Blackstone er blevet berygtet for store opkøb af beboelsesejendomme efterfulgte af forbedringer efter paragraf 5.2 og derpå huslejer, der stiger til det dobbelte eller tredobbelte.





