Stram Kurs udskyder rigskongres efter forbud fra politi Politiet har nedlagt forbud mod Stram Kurs' rigskongres lørdag på grund af hensyn til sikkerheden.

Partiet Stram Kurs udskyder rigskongres med nogle uger efter et forbud fra politiet.

Det var meningen, at partiet skulle have afholdt rigskongres, der svarer til det, andre partier kalder landsmøde, lørdag.

Det skulle være sket på Milling Hotel Park i Middelfart fra klokken 09.30.

Fyns Politi har nedlagt forbud mod, at rigskongressen kan afholdes på det sted og tidspunkt, skriver Stram Kurs fredag aften på Facebook.

I en pressemeddelelse bekræfter Fyns Politi, at det har nedlagt forbud mod rigskongressen.

»Beslutningen om et forbud er truffet på baggrund af den aktuelle sikkerhedsmæssige situation i forhold til Rasmus Paludan (partilederen, red.).

»Fyns Politi har siden fredag eftermiddag været synligt til stede ved hotellet i Middelfart med henblik på at opretholde ro, orden og sikre trygheden både for gæster og personale på hotellet samt for borgerne i Middelfart, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Politiet afviser at stille op til interviews om sagen, og det er således ikke muligt for Ritzau at få præciseret, hvilke sikkerhedsudfordringer der er tale om.

Siger det skyldes trusler

Uwe Max Jensen, der stillede op til folketingsvalget 5. juni som kandidat for Stram Kurs i Nordjylland, skriver på Twitter, at forbuddet skyldes trusler.

»Begrundelsen (fra politiet, red.) er, at der er en trussel mod kongressen og en konkret trussel mod partiformand Rasmus Paludans liv.

Rasmus Paludan bekræfter fredag over for B.T., at mødet er blevet forbudt frem til 21. oktober. Han ønsker derudover ikke at kommentere forbuddet.

På Stram Kurs' kongres var det planlagt, at partiet skulle vælge ledelse, at der skulle afholdes politisk debat og vedtages et partiprogram.

Forbuddet fra Fyns Politi kommer, nogle dage efter at Københavns Politi udstedte et forbud til Rasmus Paludan mod at demonstrere i hele politikredsen.

Kredsen begrundede forbuddet med, at der er en specifik terrortrussel mod Rasmus Paludan. Det fremgår af et brev, som B.T. er i besiddelse af.

