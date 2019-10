»Hvis de bruger mine ytringer, skal jeg have royalties«: Personligt møde med Rasmus Paludan gav bagslag for jysk teaterdirektør

Teater Magistraten i Silkeborg har udskudt en forestilling om Stram Kurs-formanden, fordi han kræver royalties for at have leveret de udtalelser, stykket er bygget på.

»Hvis de bruger mine ytringer, skal jeg have royalties«:

Lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, holdt i weekenden en af sine meget omtalte demonstrationer i Silkeborg.

Her mødte han blandt andre direktøren for teatret Magistraten, Tommy Nielsen, som personligt inviterede politikeren til at overvære premieren på forestillingen ’Rasmus Paludans hvide skjorter’ 25. oktober.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Men i stedet for at takke ja, meddelte Paludan, at forestillingen, som er bygget på udtalelser fra Paludan, er en krænkelse af ophavsretten, hvorfor han ønsker at modtage royalties fra billetsalget.

Og hvis teatret ikke imødekom det ønske, ville sagen ende i retten.

Det har nu medført, at forestillingen er blevet udskudt på ubestemt tid.

»Det er tragikomisk, at en teaterforestilling, der vil undersøge Rasmus Paludans bullshitretorik, nu er havnet i et vakuum med forskellige standarder for ytringsfrihed,« udtaler Tommy Nielsen i en pressemeddelelse.

Omvendt udtaler Rasmus Paludan til Berlingske:

»Jeg siger ikke, at teaterstykket ikke må opføres. Men hvis de bruger mine ytringer, så skal jeg have royalties. Og hvis de krænker min ophavsret, så vil jeg overveje en retssag«.

Teatret oplyser, at alle, der har købt billet til de planlagte forestillinger, vil få deres penge tilbage og få førsteret til at købe billetter, når og hvis ’Rasmus Paludans hvide skjorter’ sættes op på et senere tidspunkt.