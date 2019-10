Mattias Tesfaye: »Altså, et mord er ikke nok«

Fakta

Sagen kort

14. oktober meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse, at regeringen ønskede at hastebehandle et lovforslag, som gør det muligt at tage det danske statsborgerskab fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab.

Ønsket om at hastebehandle lovforslaget skyldtes en fangeflugt fra en lejr i det nordlige Syrien, som huser børn og koner til IS-krigere. Flugten fandt sted, efter at Tyrkiet havde indledt en offensiv mod kurderne i det nordøstlige Syrien.

»Der er risiko for, at de kurdiskkontrollerede IS-lejre i grænseområdet bryder sammen, og at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab søger mod Danmark. Det er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. De udgør en trussel mod vores alles sikkerhed«, udtalte statsministeren.

Ifølge lovforslaget er det den siddende udlændinge- og integrationsminister, der skal beslutte, om en fremmedkriger skal have frakendt sit danske statsborgerskab.

I Politiken mandag 21. oktober slog flere partier til lyd for, at magten til at fratage statsborgerskab ikke bør ligge hos ministeren, men hos Folketinget.

Ifølge flere høringssvar bør det være domstolene, der fratager statsborgerskab.

