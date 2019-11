Jyderne jubler over deres model, mens unge hovedstadslæger har opgivet troen

I Hovedstaden og på Sjælland har de yngre læger mistet troen på, at Sundhedsplatformen fra det amerikanske selskab Epic kan forbedres. I Midtjylland er lægerne begejstrede for deres jyske model.

De yngre læger på hospitalerne i Hovedstaden og på Sjælland er lige så utilfredse med Sundhedsplatformen som deres ældre kolleger, og de har i stort omfang mistet troen på, at der vil blive rettet op på manglerne i den elektroniske patientjournal, som er leveret af det amerikanske firma Epic.

Det viser en stor undersøgelse, som foreningen Yngre Læger har foretaget, og som også viser, at situationen er den stik modsatte i de jysk-fynske regioner, ikke mindst i Region Midtjylland, som bruger en elektronisk patientjournal, MidtEpj, fra det aarhusianske firma Systematic.

Næsten 9 ud af 10 yngre læger i Region Midtjylland er tilfredse med MidtEpj, som de opfatter som sikker for patienterne, let at arbejde i, og som i modsætning til Sundhedsplatformen ikke tager lægernes tid fra patienterne.

Fakta Yngre Læger og SP 85 procent af de yngre læger i Hovedstaden og på Sjælland mener, at Sundhedsplatformen tager unødig tid fra kontakten med patienterne. 74 procent mener, at de mangler tid til at følge arbejdsgangene i Sundhedsplatformen. 74 procent har ikke tiltro til, at fejl og mangler i Sundhedsplatformen vil blive udbedret. 73 procent mener, at Sundhedsplatformen øger risikoen for at begå fejl i behandlingen. 22 procent mener, at Sundhedsplatformen gør det let at få overblik over patientens forløb. 17 procent svarer, at de let kan få hjælp, hvis de har problemer med at betjene Sundhedsplatformen. 15 procent siger, at de modtager vedvarende oplæring og supervision. Kilde: Yngre Læger. Vis mere

»Det er en bemærkelsesværdig stor forskel mellem regionerne«, siger Helga Schultz, der er formand for Yngre Læger.

Hun mener, at undersøgelsen afliver påstande om, at utilfredsheden med Sundhedsplatformen kan forklares med, at læger og især de lidt ældre læger er negative over for nye arbejdsredskaber.

»Undersøgelsen viser, at utilfredsheden med Sundhedsplatformen ikke har noget med det at gøre. Hvis der er en velfungerende elektronisk patientjournal, der understøtter lægerne i deres arbejde, så hører man ikke lægerne brokke sig«.

Omkring 3.000 yngre læger i alle fem regioner har deltaget i undersøgelsen, og de er blandt andet blevet bedt om at give deres elektroniske patientjournal en karakter på 12-skalaen, som anvendes i skoler og gymnasier og på universiteter i dag.

Her får Sundsplatformen en karakter på 1,7, hvilket er dumpekarakter, da man skal have 2 for at bestå.

Omvendt får MidtEpj karakteren 9,2 af lægerne i det midtjyske.

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), siger, at resultatet ikke kommer bag på hende.

»Det svarer jo meget godt til resultatet af den brugerundersøgelse, vi selv har lavet«, siger hun.

»Vi havde selvfølgelig gerne set, at der var sket større forbedringer i løbet af det her år. Det er derfor, vi følger det tæt politisk, og vi har opstillet fire mål, hvor det øverste er, at lægerne skal have mere tid til patienterne«.

Lægerne har mistet troen

Næsten endnu værre for de to regioner er det, at lægerne på hospitalerne ser ud til at have mistet troen på, at manglerne i Sundhedsplatformen vil blive udbedret. Det er 3,5 år siden, den blev taget i brug på de første hospitaler i hovedstaden, og to år siden, alle de sjællandske hospitaler blev koblet på.

Siden da har de to regioner igen og igen lovet, at Sundhedsplatformen vil blive forbedret, så den vil være lettere at arbejde i og mere sikker for patienterne. Men det er kun 11 procent af de yngre læger i de to regioner, der har tiltro til det. 74 procent af lægerne har ikke tiltro til, at Sundhedsplatformens mangler vil blive udbedret.

»Der er helt klart nogle ting, der er blevet bedre, siden Sundhedsplatformen blev taget i brug på hospitalerne i Herlev og Gentofte i maj 2016. Men det var også katastrofalt i starten, og de grundlæggende problemer er ikke blevet løst. Når vi for eksempel skal udskrive en patient, tager det en krig, og vi er bange for, at der sker fejl«, siger Helga Schultz, der selv arbejder på Herlev Hospital.

»Sundhedsplatformen er simpelthen ikke et godt nok system«.

Farlig for patienterne

73 procent af de yngre læger i Hovedstaden og på Sjælland mener, at Sundhedsplatformen øger risikoen for, at de begår fejl i behandlingen af patienterne. I Region Midtjylland er det kun fire procent, der har den holdning til deres system, MidtEpj.