Ellemann om prisen for elefanter: »Det er fuldstændig ude af proportioner. Det er fire dyr, vi taler om«

Det var ude af proportioner at betale 11 millioner kroner for fire pensionerede cirkuselefanter, mener V-formand Jakob Ellemann. Aftalen er dybt ansvarlig, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).

Det er skudt over målet at betale 11 millioner offentlige kroner for at sikre fire cirkuselefanters pensionstilværelse.

Det mener Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der i sin tid som miljø- og fødevareminister længe kæmpede for at få løst sagen med fire cirkuselefanter, der bliver tilovers som følge af Folketingets forbud mod vilde dyr i cirkus.

»Det er fuldstændig ude af proportioner. Det er fire dyr, vi taler om«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han understreger, at han har al mulig sympati for, at de fire elefanter skal behandles ordentligt.

»Det er nogle stakkels dyr og nogle dejlige dyr. Men det er der godt nok mange andre dyr, der også er. Jeg synes, det er mange penge«, siger han.

I den såkaldte dyrevelfærdspulje er der i år afsat 9 millioner kroner, hvoraf de 2,4 millioner kommer fra indtægter fra Landbrugslotteriet, mens de resterende penge er afsat på finansloven for 2019.

Gennem vinter- og forårsmånederne lå Jakob Ellemann-Jensen som miljø- og fødevareminister i åben krig med Cirkus Arena om prissætningen for cirkuselefanterne, som Arena ejede tre af. På Dansk Folkepartis initiativ blev der på finansloven for 2019 afsat 7 millioner kroner til køb af de tilsammen fire elefanter, hvoraf de tre i de senere år har optrådt i Cirkus Arena, mens den sidste har optrådt i Cirkus Trapez med base i Sønderjylland.

Tab på 39,8 millioner kroner

Ifølge en korrespondance mellem Cirkus Arena og Miljø- og Fødevareministeriet, som Politiken er i besiddelse af, argumenterede Cirkus Arena i foråret for, at lovindgrebet ville betyde et samlet tab på 39,8 millioner kroner over de næste fem år. I en mail til ministeriet dateret 8. marts skrev turnéchef Klaus Jochumsen, at der efter Cirkus Arenas opfattelse »skulle findes 9,5 mio. mere for at få tingene til at falde på plads«.

Ellemann mener, at Cirkus Arena forsøgte at presse citronen økonomisk, og bemærker, at det var cirkusforretningernes egen beslutning at sætte elefanterne i karantæne allerede i 2019-sæsonen, selv om forbuddet mod cirkuselefanter endnu ikke er trådt i kraft.

Den tidligere minister nævner, at det var vigtigt at bruge tid på at få skruet en holdbar løsning sammen, som både tilgodeså elefanternes fremtid, deres ejere og en holdbar juridisk ramme.

»Den skulle også sikre, at jeg ikke lige pludselig som minister havde fire elefanter stående nede på parkeringspladsen. Tingene skulle jo hænge sammen«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ændringen af dyrevelfærdsloven, som kommer til at forbyde cirkuselefanter, bliver fremsat på torsdag.

Aftalen om statens køb af de fire cirkuselefanter faldt i hak i slutningen af august efter en forhandling mellem miljø- og fødevareminister Mogens Jensen (S) og cirkusdirektørerne. Efter mødet fandt den nye minister fire ekstra millioner kroner på sit driftsbudget til elefantkøbet. Efterfølgende fik han fuld tilslutning til den manøvre fra samtlige partier i Folketinget, herunder fra Venstre.

Efter en udbudsrunde er elefanterne blevet overdraget vederlagsfrit fra staten til Knuthenborg Safaripark, som er ved at bygge et stort elefantanlæg.

Pasning og pleje

De ekstra millioner skulle dække pasning og pleje af elefanterne i ventetiden før forbuddets ikrafttræden.

»Jeg forstår godt, at cirkus siger, at hvis der er stor politisk opbakning til det, så kan vi ikke have de vilde dyr og elefanterne med rundt i cirkus. Det er baggrunden for, at de opstalder dem. Den politiske deal er, at at vi siger, at vi forbyder det, men vi medvirker til at tage et ansvar for de her elefanter«, siger Mogens Jensen.