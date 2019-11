Lidt af et paradoks: Flere rige danskere giver flere ghettoer

At et boligområde stemples som ’ghetto’, bestemmes også af faktorer uden for området. Boligorganisation piller ved kriterierne. Ministeren siger, at en ændring af ghettolisten vil være upraktisk.

Ghettoer er der, hvor de mennesker bor, som er mest ikke-vestlige, arbejdsløse, kriminelle, underuddannede og fattige i forhold til andre. Søndag offentliggøres det, hvor mange af landets almene boligområder, der de næste 12 måneder skal stå på regeringens ghettoliste.

Men en undersøgelse fra organisationen Danmarks Almene Boliger viser, at der ikke skal ændres meget ved definitionerne, før flere af de nuværende ghettoer ryger ud af listen igen.

For eksempel ville tre almene boligområder – Aldersrogade, Gadelandet/Husumgård og Tingbjerg/Utterslevhuse i København – komme af med ghettostemplet, hvis beboernes relative fattigdom kun blev sammenlignet med andre københavneres indtægter. Og ikke som nu også sættes i forhold til, hvad de mere velhavende nordsjællændere tjener.

Fakta Ghettokriterier Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct.. Den gennemsnitlige indkomst er mindre end 55 pct. af gennemsnittet i regionen.



»Vi sætter spørgsmålstegn ved, om de nuværende ghettokriterier holder præcist fokus på de ressourcesvage grupper, der har mest brug for det«, siger Solveig Råberg Tingey, cheføkonom hos Danmarks Almene Boliger.

For at komme på ghettolisten skal kriteriet for manglende etnisk blanding være opfyldt sammen med to af de øvrige fire. Et af dem er, at beboernes gennemsnitlige bruttoindkomst skal være mindre end 55 pct. af den, der gælder i hele regionen.

Men en region er et meget stort, sammensat område at sammenligne med, anfører Danmarks Almene Boliger. I Region Hovedstaden varierer den gennemsnitlige bruttoindkomst eksempelvis fra 327.000 kr. i Ishøj til 718.000 kr. i Gentofte Kommune.

Hvis bebyggelserne kun blev sammenlignet med indtægterne i den statistiske landsdel, de ligger i – som er et mindre område – ville 5 ud af 11 boligområder ikke længere opfylde indtægtskriteriet. Der er 11 statistiske landsdele, hvor eksempelvis Region Hovedstaden består af København By, Københavns Omegn, Nordsjælland og Bornholm.

Tingbjerg, Aldersrogade og Gadelandet/Husumgård ville som nævnt helt forsvinde fra ghettolisten, hvis de slap for at blive sammenlignet med gennemsnitsindkomsten i hele regionen.

Flere rige – flere ghettoer

Danmarks Almene Boliger finder det i det hele taget problematisk, at de almene boligbeboeres indtægtsniveau år for år sammenlignes med omgivelsernes. For når uligheden i samfundet stiger, som det sker i disse år, vil flere personer med lav indtægt over tid blive betegnet som relativt fattige. Så hvis der bliver flere velhavende i samfundet, stiger den relative ulighed, og det kan i sig selv medføre, at flere boligområder opfylder ghettolistens fattigdomskriterium.

I stedet for en flydende metode kunne man opgøre en fast andel af befolkningen, som lever med en indkomst under et fast niveau, foreslår Danmarks Almene Boliger. Eksempelvis kan man holde fast i det konkrete antal fattige, der var i 2010, da den første ghettoliste blev lavet. For at opnå det ville indtægtsgrænsen skulle trækkes ved et lavere punkt: 50 procent og ikke som nu 55 procent af regionens gennemsnitsindkomst.

Så ville ingen af de nuværende ghettoområder opfylde indkomstkriteriet. Og fem områder – Aldersrogade, Gadelandet/Husumgård og Tingbjerg/Utterslevshuse i København samt Tåstrupgård og Gadehavegård i Høje Taastrup – ville slet ikke længere være på ghettolisten.

Det har stor betydning, om et boligområde er på listen eller ej, fastslår Solveig Råberg Tingey: »I sig selv er det belastende for et område at få prædikatet ghetto. Men hvis et område er ghetto i fire år, bliver det til en hård ghetto, som skal leve op til en masse krav som at nedbringe antallet af familieboliger til 40 procent«.

»En anden af de kedelige effekter af at komme på ghettolisten er, at boligområderne bliver nødt til at sortere, hvem der flytter ind. Og da man der bruger en konkret indtægtsgrænse, kommer man nemt til at afvise ressourcestærke mennesker, der bare har haft deltidsjob, eller som tilfældigvis har været ledige i en periode sidste år«, siger Solveig Råberg Tingey.

Boligminister Kaare Dybvad (S) ønsker ikke at ændre på kriterierne. Ideen fra Danmarks Almene Boliger om at jævnføre de københavnske ghettoers indkomstniveau kun med andre københavneres frem for hele regionens, finder ministeren ikke praktisk.