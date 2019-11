Portræt: »Jeg var radikaliseret, jeg var hjernevasket, og det er noget, jeg har fortrudt i dag«

En hastelov har gjort det muligt for udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), at tage statsborgerskabet fra personer, der er mistænkt for at have sluttet sig til terrororganisationer som fx IS. Nu har den første person fået inddraget sit pas. På billedet ses IS-medlemmer i Syrien. Det er netop den terroroganisation, som den 25-årige mand blev sigtet for at lade sig hverve af.