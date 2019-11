Megafonmåling: Socialdemokratiet afleverer stemmer til SF

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Socialdemokratiet ser ud til at aflevere stemmer til SF. Det viser den første meningsmåling fra Megafon, der er gennemført, efter at regeringen er begyndt at fremlægge sine første større politiske udspil og har igangsat forhandlingerne om næste års finanslov.

Målingen viser, at der ikke er sket nogen forskydninger mellem rød blok og blå blok siden valget den 5. juni. Men i begge blokke sker der mindre forskydninger mellem partierne.

Det er så regeringen, der har den ikke særligt misundelsesværdige opgave at pege det ud, som der ikke er råd til Rune Stubager, professor

I rød blok står Socialdemokratiet til at miste 1,9 procentpoint, mens SF går 2,0 procentpoint frem.

I blå blok går Venstre, der har været gennem turbulente måneder med formandsskifte, 1,6 procentpoint tilbage, mens de konservative, der har haft ro på bagsmækken, fortsætter den gode udvikling, som partiet har været inde i, og som også viste sig ved folketingsvalget.

I målingen viser det sig som en fremgang på 1,5 procentpoint siden valget til 8,1 procent.

De store partier mister stemmer

Rune Stubager, der er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, siger, at målingen viser status quo mellem de to blokke, hvilket ikke er overraskende, da der »heller ikke er sket så meget endnu«.

»Inden for blokkene er der så en lille tendens til, at vælgerne går væk fra de to store partier, Socialdemokratiet og Venstre«, siger Rune Stubager, der dog understreger, at der er tale om meget små bevægelser, der skal holdes op mod den statistiske usikkerhed.

Det vil dog ikke være unaturligt, om regeringen har afleveret stemmer til støttepartierne.

»Lige nu er støttepartierne mødt op til finanslovsforhandlingerne med en hulens masse krav, og det er så regeringen, der har den ikke særligt misundelsesværdige opgave at pege det ud, som der ikke er råd til. Det er altid en regerings opgave at få pengene til at passe i en finanslovsforhandling. Det kunne være en forklaring på, at Socialdemokratiet går tilbage«, siger Rune Stubager.

Støttepartierne har på det seneste også kritiseret Socialdemokratiet for at være for uambitiøse i klimapolitikken, som var det helt store emne i valgkampen. Men det er næppe grunden til, at Socialdemokratiet går tilbage, mener Rune Stubager.

»Det er relativt forudsigeligt. Socialdemokratiet gik ikke til valg på, at der skulle ske en reduktion på 70 procent af det danske CO2-udslip«, siger han.

Stormvejr kan koste

Han finder det heller ikke så overraskende, hvis Venstre siden valget har måttet aflevere nogle vælgere til de konservative eller andre borgerlige partier.

»Venstre har siden valget været ude i et stormvejr, og nu skal partiet til at kæmpe sig tilbage«, siger Rune Stubager.

I den blå blok står også Nye Borgerlige til en pæn fremgang fra 2,4 procent ved valget til 3,6 procent nu.