I seks år har Forsvarsministeriet kendt til mulighed for svindel

De regler, som skal forhindre økonomisk svindel i det offentlige, er blevet overtrådt i årevis flere steder i forsvaret. Og Forsvarsministeriet burde have haft kendskab til det. Det får nu flere partier til at kræve en advokatundersøgelse af ministeriet. Ministeren vil ikke afvise en undersøgelse.

Forsvarsministeriets manglende kontrol med millionforbruget i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har fået kritikken til at hagle ned over ministeriet og forholdene i selve styrelsen. Nu øger de politiske partier presset for at få gennemført en advokatundersøgelse af forholdene i både ministeriet og ejendomsstyrelsen.