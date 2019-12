Hvad vil du huskes for om 4 år? Mette Frederiksen indkalder sine ministre til mus-samtaler

En fireårsplan for alle ministre er det seneste element i en styrkelse af Statsministeriets greb om magten. Det skal sikre demokratiske resultater, så politisk apati ikke breder sig, siger statsminister Mette Frederiksen i et interview om sin tilgang til ledelsen af regeringen.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvad vil du huskes for om fire år? Det er spørgsmålet, som Mette Frederiksens ministre sammen med deres spindoktorer i disse dage står skoleret i Statsministeriet for at besvare.

Den eksamination er en del af Mette Frederiksens reform af Statsministeriets modus operandi, der skal sikre regeringschefen et stærkere greb om den politiske kurs.

»Det, der har været traditionen i mange år, har været et fravær af langsigtet politisk ledelse. Skiftende regeringer har i virkeligheden ledet Danmark på samme måde: at de enkelte ministre skubber en sag op igennem systemet, og så ender den i koordinations- eller økonomiudvalget. Men du kan jo ikke lede et land på sager«, siger Mette Frederiksen.

I fremtiden vil statsministeren sikre en klarere kurs ved at lægge en fireårsplan inden for hvert ministerområde, der kommer til at fungere som regeringens overordnede styringsredskab.

Hvad er formålet med fireårsplanerne, Mette Frederiksen?

»Det er ledelse, og det er vores kontakt med danskerne. Danmark skal stå stærkere set med socialdemokratiske briller, end da vi tog over. Hvis ikke man hele tiden ledelsesmæssigt insisterer på, at det er det, der er opgaven, risikerer alle ministre, mig selv inklusive, at drifte«, siger statsministeren.

Risikoen er, at ministrene ’kører biksen’ i stedet for at skabe forandringer, mener Mette Frederiksen.

»Driften er en nødvendig opgave, man ikke må tage let på, men det er ikke den vigtigste opgave. Det er at forandre, for det er det, politik handler om«.

Fireårsplanerne er en fortsættelse af en styrkelse af Statsministeriet, der blandt andet indebærer en kontroversiel rolle som stabschef til Martin Rossen, Frederiksens særlige rådgiver.

»Der er er nødt til at være en politisk retning i det, du foretager dig som regering. Derfor skal Statsministeriet styrkes og udviklingsarbejdet i Statsministeriet styrkes«, siger Mette Frederiksen. »For at man kan lede landet, må man være sikker på, at det, hver enkelt minister gør, taler i samme retning«.

Sammen med sin særlige rådgiver er hver minister blevet kaldt til møder med statsministerens stabschef, Martin Rossen, for bordenden. Her har Statsministeriet givet feedback på planerne for at sikre, at målene for hver enkelt ministerium hænger sammen med regeringens overordnede mål, og at planlagte signaturprojekter ikke karambolerer med hinanden i valgperioden.

»Når vi arbejder med fireårsplaner, er det ikke, fordi vi er sikre på, at den her regering får fire år til at arbejde i. Det tager vi ikke for givet. Det handler om, at der skal leveres på det, vi er gået til valg på, det, der står i forståelsespapiret, og det, jeg sagde i min åbningstale«, siger statsministeren.

Hun henviser til åbningstalens budskab om behovet for en nærhedsreform, som er et af de projekter, der skal afspejles i alle ministeriers fireårsplaner, som nu skal udmøntes i konkrete planer for 2020 for de enkelte ministerier før regeringsseminariet i januar.

Fireårsplanerne er den foreløbige kulmination på den strategi for stærkere politisk styring, som Mette Frederiksen havde med i mappen, da hun rykkede ind i Statsministeriet. De var baseret på hendes egne erfaringer som beskæftigelses- og justitsminister i SR-regeringen fra 2011 til 2015.

»Vi var meget forberedt på det, vi forventede ville møde os. Jeg kan ikke mindst takke Helle Thorning-Schmidt for at have givet mig nogle ret svære opgaver, da vi sad i regering sidst. Hvis ikke jeg havde de erfaringer med, er jeg ikke sikker på, at jeg ville have været så god en statsminister, som jeg synes, at man er forpligtet til at være«, siger Frederiksen.

’Den nye Machiavelli’

Men i statsministerens forberedelser spillede også erfaringer fra udlandet en rolle. Det gælder især Tony Blairs stabschef Jonathan Powells bog fra 2010, ’The New Machiavelli’, der næsten er blevet en politisk bibel i inderkredsen omkring Mette Frederiksen – og som også statsministeren har læst. I oktober besøgte Martin Rossen og klimaminister Dan Jørgensen Powell i London for at høste yderligere erfaringer.

Ifølge statsministeren kan man allerede se resultaterne af regeringens fokus på ledelse.

»Du kan se en rød tråd i det første halve år af regeringens arbejde fra kommune- og regionsaftale over til finansloven, der er en markant satsning på velfærd, som vi gik til valg på. Du kan se en grøn tråd, om man vil, fra vores indsats på den internationale scene over klimapartnerskaber med dansk erhvervsliv til finansloven og fordobling af pengene, vi bruger på målrettet grøn forskning«, siger statsministeren.

I Mette Frederiksens øjne ses styringen også i, at den meget omtalte thailandske pige Atcharapan ’Mint’ Yuangyai, der ellers var udvist af Danmark, nu har fået en ny chance for familiesammenføring, uden at det svækker en hård linje i udlændingepolitikken.

»Vi har sagt, vi ville holde balance på udlændinge, og det kan man se igennem det første halve år. Vi er hårde, når det gælder syrienskrigere og folk, der kommer udefra. Men vi hjælper Mint til en mulighed i Danmark. Og der er ikke noget af det, der er tilfældigt, det handler om ledelse«.

Hos Magnus Heunicke i Sundhedsministeriet har fireårsplanen allerede fået konsekvenser. En hel sal i ministeriet er blevet omdannet til en enhed med særligt fokus på at bekæmpe ulighed i sundhed for at imødekomme et af regeringens tværgående mål: en generel reduktion af uligheden i Danmark i bredeste forstand.

Ekspert: Drift er ikke trivielt

Det er forkert, når Mette Frederiksen siger, at skiftende regeringer har haft tradition for fravær af langsigtet politisk ledelse, siger professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet Jørgen Grønnegård Christensen.

Han mener, at mange af de seneste årtiers reformer af blandt andet økonomien slet ikke havde kunnet lade sig gøre, hvis ikke der var blevet udvist netop den slags politisk lederskab.

»Jeg mener grundlæggende, at hun ikke har ret«, siger han.

Grønnegård Christensen påpeger også, at en statsminister ikke kan være opmærksom på alle politiske punkter, men må fokusere sin energi. Mette Frederiksen forregner sig, hvis hun tror, at driften uden videre kan nedprioriteres, fordi gennemførelsen af politikken også er vigtig.