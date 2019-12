Efter forsvarsskandalen: Rigsrevisionen har siden 2012 kritiseret mindst syv statslige styrelser og påpeget risiko for fejl og misbrug af skattepenge

Automatisk oplæsning Beta

Tirsdag kulminerede en højdramatisk uge i Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) forflyttede en direktør i departementet, mens en direktør i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev sendt hjem. Det skete som direkte konsekvens af sagen om manglende kontrol med udbetaling af offentlige midler i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som har ført til millionsvindel.

Nu viser en gennemgang af Rigsrevisionens revisioner af statens regnskaber siden 2012, som Politiken har foretaget, at mindst syv andre statslige styrelser har fået kritik for samme dårlige kontrol med udbetaling af milliarder af kroner.

Dermed har den sikkerhedsbrist, der foreløbig har kostet to ledende figurer i forsvaret deres stillinger, også været gældende i en række andre styrelser.

I flere tilfælde har de samme medarbejdere alene haft mulighed for at godkende udbetalinger, uden at andre i styrelserne var inde over.

Ifølge rigsrevisor Lone Strøm har der været »en øget risiko for svindel« i alle syv myndigheder.

»Kravet om funktionsadskillelse hjælper med at minimere risikoen for svig ved at sikre, at minimum to medarbejdere skal være involveret i en betaling, før den frigives. Manglende funktionsadskillelse øger risikoen for svig og fejl, fordi samme medarbejder f.eks. kan oprette en betaling og frigive den uden at blive kontrolleret af andre«, skriver Lone Strøm i et svar til Politiken.

Alene sidste år er der fundet alvorlig mangel på kontrol i to myndigheder.

I Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har »én medarbejder kunnet foretage udbetalinger alene«, konkluderede Rigsrevisionen i august. Udbetalingerne er foregået fra en pulje på 17 milliarder kroner fordelt på fire ministerier. Pengene går til refusion til kommunerne i form af tilskud til medicin, tandpleje og meget andet. Der er ikke fundet fejl i udbetalingerne, men »medarbejderen anvendte brugerprofiler og adgangskoder, der var oprettet i kollegers navne«, efter at styrelsen formelt havde forsøgt at ændre praksis.

»Denne uautoriserede adgang medfører en væsentlig risiko for fejl og misbrug af midler«, konkluderer Rigsrevisionen, der kritiserer, at det løbende har været muligt at ændre bankkonti på overførelser, uden at det efterfølgende kunne opdages.

I Udenrigsministeriet »har 463 nuværende og fratrådte medarbejdere haft uberettiget adgang til at godkende økonomiske dispositioner i forhold til den daglige drift og udviklingsbistanden«, konkluderer Rigsrevisionen.

Udbetalte egen løn

Rigsrevisionen understreger løbende, at der ikke er fundet dokumentation for svindel i seks ud af syv myndigheder. Men det er ikke ensbetydende med, at man har lavet en endelig blåstempling, understreger Lone Strøm:

»Når vi skriver, at der ikke er indikatorer på svig, så betyder det, at vi ikke har fundet noget i de stikprøver, vi har foretaget«.

Det er ikke Rigsrevisionens opgave at konkludere, om der har fundet svindel sted i statens myndigheder, da det er politiets ansvar. Men fra 2015 til 2017 fandt Rigsrevisionen alvorlige problemer, der øger risikoen for bedrageri i mindst tre andre myndigheder.

I NaturErhvervstyrelsen har 9 medarbejdere kunnet »godkende lønudbetalinger til sig selv« i form af bl.a. overarbejde og mistede fridage. I alt blev der udbetalt for 610.000 kroner.

I Statens Administration har der været »betydelig risiko for såvel fejl som besvigelser i udbetalingerne af tilskud«, fordi man ikke havde sikret »funktionsadskilt kontrol« med store udbetalinger. Først var der tvivl om, hvorvidt ca. 75.000 udbetalinger var foregået korrekt. I 2017 var der en »restgruppe« på i alt 3.600 transaktioner svarende til 146 mio. kr., som der var tvivl om var foregået korrekt.