Boligejere bliver magtesløse over for forkerte vurderinger

Regeringen lover mere ensartede vurderinger. Revisorer og advokater siger, at de bliver mere forskellige og vanskeligere for borgerne at få rettet.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tusindvis af boligejere har i de senere år fået nedsat deres grundvurderinger og boligskat, fordi Skat havde sat deres vurdering for højt.

Det har krævet tid og kræfter og indgreb fra Folketingets Ombudsmand, og det lykkedes kun, fordi det var en ret, de havde. En ret til at få rettet vurderinger, som var blevet underkendt af en klageinstans.

Den ret vil skatteminister Morten Bødskov (S) nu fjerne.

Det sker med et forslag til ændring af den blot to år gamle ejendomsvurderingslov, som i disse dage behandles i Folketinget. Regeringen vil på flere punkter ændre loven til ugunst for boligejerne.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, mener, at forslaget vil forringe borgernes retssikkerhed og føre til, at ejerne af helt ens ejendomme i større omfang vil få helt forskellige vurderinger og dermed blive beskattet forskelligt.

»Det var det, der gik galt i det gamle system. Der skal være lighed for loven, og jeg er bange for, at det bliver der ikke med det nye system«, siger han.

I det gamle system var alle ejendomme inddelt i grundværdiområder. Alle ejendomme i et område skulle efter reglerne have de samme prisforhold. Hvis der f.eks. var 200 parcelhuse i et område, skulle de have den samme områdepris. Og hvis en borger klagede og fik ret i, at Skat havde sat områdeprisen for højt, skulle Skat rette vurderingerne for de andre 199 parcelhuse i området.

Med det nye system afskaffer regeringen grundværdiområderne. Det vil i stedet alene være op til Vurderingsstyrelsen at skønne, om det skal have betydning for andre boligejere, hvis en klageinstans eller en domstol har fastslået, at Vurderingsstyrelsen har sat prisniveauet for højt.

Det vil ske efter nogle nye »interne retningslinjer«, har ministeren forklaret Folketingets Skatteudvalg. Og andre ejendomme vil kun få nedsat deres vurdering, hvis de »er påvirket af helt sammenlignelige forhold«.

Dennis Flydtkjær siger, at det er uklart, hvordan Vurderingsstyrelsen vil løse den opgave.

»Jeg har en frygt for, at man i fremtiden ikke får ens ejendomme vurderet og beskattet ens. Hvis ikke de gør det, bliver folk beskattet forskelligt af ens ejendomme. Det er da et problem for retssikkerheden«, siger han.

Flere forhindringer

Afskaffelsen af grundværdiområderne er kun en af flere ændringer, der gør det vanskeligere for borgerne at få underkendt en forkert vurdering.

For det første bliver klagegebyret forhøjet med 150 procent til 1.000 kr.

For det andet bliver der indført en regel om, at vurderingen skal være mere end 20 procent forkert, for at klageren kan få ændret vurderingen.

Det vil betyde, at en ejendom til 6 millioner kan sættes til både 4,8 millioner og til 7,2 millioner, uden at borgerne kan anfægte det.

Hvis en klager alligevel skulle få underkendt en vurdering, fordi Vurderingsstyrelsen har sat niveauet for højt, så vil Vurderingsstyrelsen kun ændre for naboerne i området, hvis de er »helt sammenlignelige«, og der vil være tale om en ændring på mere end 20 procent.

Flere organisationer har peget på, at forslaget giver alvorlige problemer for retssikkerheden.

FSR Danske Revisorer har bedt om en forklaring på, hvordan regeringen vil sikre, at det får betydning for andre ejendomme, når en klageinstans har fastslået, at vurderingerne er sat for højt.