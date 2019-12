Revisionschef vidnede i 2013 i svindelsag: Forsvaret har skam strammet op

»Der er høj risiko for, at der begås fejl, svig og berigelsesforbrydelser, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse foretager indkøb på vedligeholdelsesområdet – uden at Forsvarsministeriet efterfølgende kan opdage det«, står der i beretningens konklusion.

Magtesløs revision

Sagen har ført til en storm af kritik. I ministeriet er den næsthøjeste embedsmand, koncerndirektøren blevet fritaget fra tjeneste. Direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har lidt samme skæbne, og der er rejst seriøs tvivl om departementschefens håndtering af sagen.

Samtidig overvejer forsvarsminister Trine Bramsen (S), om ministeriet skal omorganiseres, og forholdene i ejendomsstyrelsen skal gennemgås i en ekstern undersøgelse. Det samme gælder resten af Forsvaret og Forsvarsministeriets område.

Spørgsmålet er, om den aktuelle skandale kunne være undgået, hvis chefrevisorens forhåbninger til fremtiden havde holdt stik? Og hvorfor det ikke blev tilfældet?

I 2013 var nuværende finansminister Nikolaj Wammen forsvarsminister, og altså manden, der ifølge vidnet i Roskilde interesserede sig stærkt for sagen. I dag henviser Finansministeriets pressetjeneste alle spørgsmål til Forsvarsministeriet. Forsvarsministeriet har imidlertid ikke haft tid til at svare på Politikens spørgsmål om, hvorfor den optimistiske chefrevisors spådom aldrig er blevet opfyldt.

Peter Skærbæk er professor i økonomistyring og forvaltningsrevision og beskæftiger sig indgående med regnskab og revision i den offentlige sektor.

»Vi er formentlig vidner til, at der ikke har været handlet systematisk på baggrund af den interne revisionsrapport. Noget tyder på, at man har haft utilstrækkelige procedurer til at sikre en professionel behandling af revisionsrapporter«, siger professor Skærbæk om den manglende handling efter svindelsagen i 2013.

»Det lader til, at intern revision har gjort sit arbejde ved at lave en rapport i 2013, hvor den peger på, at der er mangel på dobbeltfunktion, og at det giver mulighed for, at der kan forekomme svindel i administrationen. Det er her vigtigt at forstå, at intern revision netop ikke indgår i ledelsesopgaven, men er dem, der som uafhængig instans påpeger problemerne. Problemet her lader til at være, at ledelsen ikke har handlet tilstrækkeligt på den rapport«.