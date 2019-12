Politiet deler terrorsagen op: Et hold skulle lave sprængstof, andre ville købe våben og så er der manden fra Fyn

Fyns Politi indleder endnu et grundlovsforhør efter anholdelserne af en snes mennesker, der formodes at være med i et militant islamistisk miljø. I København sigtes der for forsøg på sprængstoffremstilling og forsøg på at anskaffe skydevåben med lyddæmpere.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der gennemføres tre forskellige grundlovsforhør i terrorsagen, der ser ud til at have tråde til hele landet.

To finder sted i København, hvor anklagemyndigheden deler sagerne efter gårsdagens terroranholdelser op.

Det ene hold - to mænd og en kvinde - sigtes for at have forsøgt at skaffe ingredienser til at lave TATP-sprængstof til brug enten her i Danmark eller i udlandet. TATP er et velkendt sprængstof, der er blevet anvendt ved terrorangreb, blandt andet i undergrundstog og en bus i London i 2005. De tre sigtede, to mænd og en tilsløret kvinde, nægter sig alle skyldige.

Det andet hold - fire mænd og en kvinde - sigtes for at forsøge at finansiere og anskaffe pistoler med lyddæmpere og ammunition til en terrorhandling et eller andet sted - forsøg, der blev standset ved politiets anholdelsesaktioner.

Det tredje grundlovsforhør sker i Odense, hvor en mand fremstilles bag lukkede døre. Det betyder, at end ikke sigtelsen mod vedkommende kommer frem.

Sagerne er delt op efter gerningsindholdet i de to sager, anklagerne mener at der er tale om. Men i begge sager er der tale om terrorparagraffen - 114.1 - der i de groveste tilfælde kan give fængsel på livstid.

I den ene sag er der tale om, at de sigtede - to mænd og en kvinde - sigtes for at ville bombe et endnu ukendt mål. De nægter sig alle skyldige.

Da dørene blev slået op til retssalene 27 og 32, var der kø af journalister ud for begge. Til gengæld var der ikke særligt meget politi at se, hverken i retsbygningen eller uden for retten.

I alt blev 21 anholdt i går. De 13, som ikke fremstilles i grundlovsforhør, sigtes fortsat efter terrorbestemmelserne.

Opdateres