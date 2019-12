Blæst over Øresundsbroen lægger sig: Broen er åben på ny Kraftig vind har lukket Øresundsbroen to gange søndag. Omkring klokken 19.40 er den åben igen.

Øresundsbroen har to gange søndag været lukket på grund af kraftig blæst. Men omkring klokken 19.40 er der igen åbnet, og bilister kan atter krydse broen.

Det oplyser Øresundsbron, der er selskabet, som driver broen, på Twitter.

»Øresundsbroen er nu åben igen, eftersom at vindstyrken er aftaget tilstrækkeligt. Vi fraråder fortsat vindfølsomme køretøjer at køre over, skriver selskabets konto.

To gange søndag blev trafikken i begge retninger stoppet på grund af vinden.

Efter omkring halvanden time blev broen klokken 14.30 igen åbnet for trafik - blot for at blive lukket igen sent på eftermiddagen.

Oprindeligt forventede Københavns Politi, at broen ville åbne omkring klokken 19. Det trak dog ud med at få vinden til at lægge sig på broen.

Den kraftige blæst har givet udfordringer for trafikken flere steder i landet.

Vindfølsomme køretøjer frarådes eksempelvis stadig søndag aften at køre over Langelandsbroen og Svendborgsundbroen.

Tidligere på eftermiddagen var Langelandsbroen helt lukket for trafik.

Også færgetrafikken er blevet påvirket af den kraftige vind.

Scandlines har således måtte aflyse to afgange fra Gedser og to afgange fra Rostock søndag eftermiddag.

Scandlines oplyser samtidig, at man forventer at genoptage sejladsen fra begge byer søndag aften.

