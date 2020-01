Reimer Bo brugte sin guitar, da han skulle stoppe sin søns ungdomsoprør – senere frisatte sønnen sig selv

Tre tips om teenagere

Reimer Bos leveregler

1Du kan, hvis du vil. »For mig er viljens betydning det vigtigste. Som barn troede jeg, det var at dagdrømme. I dag ved jeg, at det hedder visualisering, når man superfokuserer sin vilje på det, der skal ske. Jeg tror også på, man kan lære, hvad man vil. Instrumenter, kameraer, lyd, redigering. Man skal bare ville det nok.​​

​

2Tag ansvar. »Som min far sagde: »Ansvar er indiskutabelt«. Du skal melde dig ind i opgaven og i livet og gøre det så godt, du kan. Tage ansvaret i stedet for at være et offer for omstændigheder og undskylde dig med noget, de andre har gjort, eller som du ikke kunne gøre for«.​​

​

3 Sørg for at have det sjovt. »Det er meget banalt. Men det gælder om at lave noget sjovt og at omgive dig med dem, der har det sjovt. Den går lidt imod punkt 2, men man skal altså heller ikke tage for meget ansvar«. ​​

