Hun fik den største socialpolitiske pris: Fyret leder af indsats mod prostitution anklages for mobning af sine ansatte

Bagtalelse af medarbejdere, mobning, råbende skældud.

Det har ifølge tidligere ansatte, som Politiken har talt med, samt ledere i fem forskellige fagforbund været en del af ledelsesstilen på behandlingscentret Liva Rehab for mennesker skadet af prostitution og seksuelle overgreb.

Forleden blev direktøren, Flora Ghosh, og hendes meddirektør fyret af bestyrelsen, og som omtalt i Politiken har det skabt opsigt og forargelse. Flora Ghosh startede i 2011 Liva Rehab, der ud over København har afdelinger i Aarhus og Vordingborg samt et krisecenter. Hun fik som den første Danmarks største socialpris, Tine Bryld-prisen, og har siddet i regeringens Råd for Socialt Udsatte.

Men ikke alle opfatter den 52-årige kvinde med socialrådgiverbaggrund alene som en socialpolitisk pioner.

Bestyrelsen for Liva Rehab med tidligere overvismand Christen Sørensen som formand har hidtil ikke over for offentligheden villet begrunde afskedigelsen med andet end »samarbejdsvanskeligheder«. Men tidligere medarbejdere fortæller nu Politiken om store arbejdsmiljøproblemer på grund af Flora Ghosh.

En af dem beretter, at hun måtte langtidssygemelde sig på grund af det, hun kalder »absurd dårlig ledelse«.

»Flora Ghosh var så frygtet, at folk enten sagde op eller blev sygemeldt på stribe. De følte sig mobbet, bagtalt og overvåget«, fortæller kvinden, der ligesom de andre ønsker at være anonym.

Den tidligere medarbejder husker, hvordan de ansatte på Liva Rehab ikke måtte arbejde for lukkede døre, »fordi Flora ikke ville risikere, at vi medarbejdere kunne tale sammen om vores oplevelser med hende«.

»Hun lavede alliancer med nogle ansatte og bagtalte åbenlyst andre. Den ene dag var man inde i varmen, og den anden dag stod man for skud og blev nedgjort til offentlig skue for kollegerne«.

Forvist til sit kontor

Efterhånden gik det op for medarbejderen, at også at nogle af brugerne af centret ofte ikke brød sig om, at hun var til stede: »Nogle gange, når der var brugere i huset, måtte Flora forvises til sit kontor«

Den tidligere medarbejder er helt på det rene med, at Flora Ghosh som stifter af Liva Rehab hyldes af mange, og peger også på, at Flora er god til mange ting, men at personalehåndtering ikke er en af dem.

»Det er hovedsageligt dem, der står udenfor, som hylder hende. Mange af os, der har været bag murene, har et noget andet syn på situationen«.

Som resultat af medarbejderes klager sendte fem fagforbund i juni i år et brev til direktion og bestyrelse. Her blev det påpeget, at »direktøren i flere tilfælde har behandlet medarbejderne uhensigtsmæssigt og har belastet medarbejdere i sådan en grad, at det har medført sygemeldinger«.

Brevet

I brevet fra Dansk Magisterforening, Dansk Psykologforening, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogerne fastslås det, at medlemmernes henvendelser »tegner et billede af en organisation, hvor det psykiske arbejdsmiljø ikke bare er dårligt for de ansatte, men også for dem, organisationen er sat i verden for at hjælpe«.

I en liste af eksempler nævnes det blandt andet, at direktøren »taler nedsættende om ansatte, for eksempel om kompetencer eller om fysisk fremtoning«. Brevet omtaler Flora Ghosh som en chef med »en ophidset adfærd, der indebærer råb, skældud samt beskyldninger«.

Listen med eksempler er langt fra udtømmende, skriver de fem fagforbund. De tidligere medarbejdere understreger overfor deres fagforbund, at mobningen har fundet sted i en længere årrække, og at flere forsøg på at få problemerne løst med medvirkende af arbejdsmiljørepræsentant ikke er lykkedes.

Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening Rasmus Hangaard Balslev fortæller, at brevet til Liva Rehabs ledelse var et forsøg på få »gang i en dialog, men at det ikke lykkedes«.