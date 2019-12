Belastet partner er stadig medejer hos Blackstone

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De nævner ikke hans navn længere, men Blackstones forsøg på at lægge afstand til endeløs strid med lejere, huslejenævn og politikere, blandt andet ved at skifte navn til Kereby, handler også om at afbryde enhver synlig forbindelse til Nils Jansson.

Det er bare ikke sket, viser oplysninger fra kilder tæt på forløbet, som Politiken har fået adgang til: Nils Jansson ejer via aktier i et selskab i Luxembourg stadig en andel i mindst 17 af Blackstones værdifulde boligejendomme i København og på Frederiksberg.

Nils Jansson var Blackstones frontfigur og spydspids i kapitalfondens milliardinvesteringer i boligejendomme i København fra starten i foråret 2017, til Blackstone købte ham ud i maj i år.

Vi har ikke levet op til de højeste standarder i København. Vi har fuldt fokus på at rette op på det. James Seppala, Blackstone.

Det skete, efter at Blackstone var blevet det udskældte symbol på den udenlandske kapital, som køber boligejendomme op i København og efter ikke alene mange lejeres, men også boligminister Kaare Dybvads (S) opfattelse bruger ufine metoder for at presse huslejen og deres egen fortjeneste i vejret.

De kritiserede metoder kædes i dag – fortjent eller ufortjent – i høj grad sammen med Nils Janssons person.

Blackstone indgik i maj en skilsmisseaftale med Nils Jansson, som ud over at være tophemmelig forpligter parterne til ikke at udtale sig om hinanden. Men uformelt har kilder hos både Blackstone og Kereby betonet, at Nils Jansson med aftalen er helt ude af alt, hvad Blackstone foretager sig med ejendomme i København.

Det er bare ikke rigtigt. Alle Blackstones boligejendomme i København, købt for et sted mellem 7,5 og 10 milliarder kroner, ejes af en kæde på tre selskaber i Luxembourg. I det midterste af selskaberne, Calder Investments, fik Nils Jansson i september 2017 10 procent af aktierne, et medejerskab, som ikke tidligere har været kendt i offentligheden.

Den skjulte manøvre

Da Blackstone købte Jansson ud, skete der noget med hans aktier i Luxembourg: De blev flyttet over i en særskilt lomme af ejerselskaber, hvor mindst 17 ejendomme i København er placeret, og dem ejer Nils Jansson 10 procent af. Den manøvre fremgår foreløbig ikke af de tilgængelige registre i Luxembourg, men Politiken har fået dem bekræftet af kilder tæt på forløbet.

Blackstone allierede sig med Nils Jansson i 2017, selv om kapitalfonden var advaret om detaljerne i Janssons aktiviteter i den kreds af ejendomsspekulanter, som i årene op til finanskrisen handlede ejendomme med hinanden til kunstige, skyhøje priser for penge, som de lånte hos blandt andre Roskilde Bank og Eik Bank.

Bankerne krakkede, og spekulanterne gik samme vej. Nils Jansson gik personligt konkurs med en gæld i omegnen af 140 millioner kroner, og han skylder stadig et stort millionbeløb til Finansiel Stabilitet, som måtte overtage de krakkede banker.

Ud over medejerskabet i de mange Blackstone-ejendomme, fik Nils Jansson også et kontantbeløb af ukendt størrelse ud af skilsmissen med Blackstone. Men hverken pengene eller ejendomsaktierne kommer umiddelbart de kreditorer til gode, som Nils Jansson har skyldt penge, siden han gik konkurs i 2011.

Jansson ejer nemlig formelt hverken pengene eller aktierne. Det gør i stedet Janssons to mindreårige døtre via to selskaber i Sverige, EAJC Holding og PSJC Holding, som i deres seneste regnskaber oplyser, at bruddet med Blackstone har medført en »betydelig gevinst«.

Oplysninger i Sveriges selskabsregister fortæller, hvem der i realiteten kontrollerer gevinsten og de to selskaber: Det gør Nils Jansson og hans samlever, Thea Christensen.