Forsvarsministeriet blev advaret igen og igen gennem 6 år om svindelrisiko

Rapporter fra Forsvarets interne revision advarede departementet om manglende funktionsadskillelse i 2013, 2014, 2015 og 2018. Forsvarsministeriet har forklaret, at det var for ressourcetungt at indføre kontrol.

De røde lamper blinkede fra Forsvarsministeriets Interne Revision (FIR) i 2013, i 2014, i 2015 og atter i 2018: Der er ikke en funktionsadskillelse på indkøbsområdet, og det øger risiciene for svindel og tyveri, ligesom at fejl og uregelmæssigheder kan skjules.

Gennem 6 år kom advarslerne igen og igen sort på hvidt fra FIR, viser aktindsigter til Politiken. FIR er Forsvarsministeriets uafhængige interne vagthund på revisionsområdet, og den interne revision refererer direkte til ledelsen i Forsvarsministeriets departement.

Fakta Departementschefer og ministre fra 2013-2019 Advarsler fra Forsvarsministeriets Interne Revision om risikoen for svindel og bedrag samt helt konkrete svindelsager har foreligget år for år siden 2013. I denne periode har 8 personer haft det overordnede administrative ansvar i ministeriet. Deparmentschefer: Lars Findsen. Departementschef mellem 2007 og 2015. Siden da har han været chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Thomas Ahrenkiel. Departementschef siden medio december 2015. Fra 2010-2015 var han chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvarsministre: Nick Hækkerup (S) 03.10.11-09.08.2013 Nicolai Wammen (S) 09.08.13-28.06.15 Carl Holst (V) 28.06.15-30.09.15 Peter Christensen (V) 30.09.15-28.11.16 Claus Hjort Frederiksen 28.11.16-27.6.19 Trine Bramsen (S) 27.06.19-i dag Vis mere

Men de klare advarsler blev helt eller delvist overhørt, og de alvorlige problemer og muligheden for at svindle med millioner af skattekroner fik lov til at bestå i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Tidligere i december konkluderede Rigsrevisionen, at der i 54 af 64 undersøgte vedligeholdelsesprojekter i 2018 var basale fejl i form af manglende funktionsadskillelse og manglende dokumentation for, hvad der blev indkøbt.

Professor i forvaltningsrevision Peter Skærbæk finder det problematisk, at Forsvarsministeriets top tilsyneladende har undladt at reagere på de mange advarsler og anbefalinger.

»Funktionsadskillelse er et grundliggende princip i tilrettelæggelsen af kontrolsystemet, når man skal forvalte andres penge. Det ser ud til, at departementet ikke har taget de her advarsler alvorligt nok. Og det ser især underligt ud, når der sideløbende har været helt konkrete svindelsager. Alligevel ser man ud til at have ignoreret anbefalingerne fra den interne revision«, siger Peter Skærbæk, professor i økonomistyring og forvaltningsrevision fra CBS.

Konkrete sager om svindel i 2013, 2016 og 2017

FIR’s rapporterede risiko for svindel var nemlig ikke kun teoretisk. Som Politiken har beskrevet, blev en pensioneret major i december 2013 idømt to års fængsel efter at have svindlet for knap 3,5 millioner kroner gennem sit virke i Forsvarets Sundhedstjeneste.

Den daværende chef for FIR, Carsten Kyhnauv-Andersen, havde forinden vidnet i retten og fortalt, at »der ikke var en tilstrækkelig funktionsadskillelse, og at den pågældende medarbejder kunne gøre, hvad denne medarbejder ville«. Revisionschefen fortalte retten, at FIR havde lavet en rapport om problemet, som »blev fremsendt til Forsvarsministeriets departement, og ministeren (Nicolai Wammen (S), red.) er blevet orienteret om sagen«.

To måneder senere, i februar 2014, forelå der en ny rapport fra FIR, der konkluderede, at der var »en mangelfuld funktionsadskillelse, hvilket øger risiciene for dels besvigelser og tyveri, og dels for at fejl og uregelmæssigheder kan skjules«.

Opfølgningen på den rapport forelå i december 2015. Heri lød den »væsentlige anbefaling« fra FIR til departementet, at »det overvejes at stille krav om opdeling af autorisationsprocessen ved indkøb med indkøbsordre for at mindske risikoen for svig. Opdelingen kan eksempelvis ske ved at indføre krav om rekvisition ved alle indkøb, hvor rekvirent skal være forskellig fra indkøber, så funktionsadskillelsen styrkes og ’De fire øjnes princip’ sikres ved indkøb via indkøbsordrer«. De fire øjnes princip betyder, at der er mindst to medarbejdere inde over hvert indkøb.

Sager om svindel og bedrag i 2016 og 2017

I 2016 blev to civilt ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse politianmeldt for mulig bestikkelse og mandatsvig. Og den interne revision, FIR, gentog sig selv i en ny rapport i februar 2018 ved utvetydigt at påpege problemet med den manglende funktionsadskillelse. Begreberne »ikke tilfredsstillende« blev anvendt som FIR’s mest alvorlige bedømmelse af alvorsgraden:

»Det er Forsvarsministeriets Interne Revisions vurdering, at den manglende funktionsadskillelse muliggør svig og bedrag. Det er Forsvarsministeriets Interne Revision vurdering, at forholdet er ikke tilfredsstillende«, lød det i rapporten.

På ny var der ikke blot tale om en teoretisk problemstilling. FIR skriver i sin rapport: