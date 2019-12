Grøn omstilling koster op mod 30 milliarder, men alligevel bliver vi rigere

Den samfundsøkonomiske omkostning er den ekstraregning, som samfundet får, og som skal betales af enten det offentlige via skatterne eller af borgere eller virksomheder.

Det næste spørgsmål er så, hvordan den regning skal fordeles? Hvad skal staten betale, hvad skal virksomheder og borgere betale over skatten eller via afgifter? Og hvad vil regeringen gøre for at kompensere virksomheder eller borgere for stigende skatter og afgifter?

»Man kan kompensere ved for eksempel at sætte skatter og afgifter ned, og man kan gøre det på en måde, hvor man opnår samfundsøkonomiske gevinster. Det får man, hvis man nedsætter skatter som selskabsskatten eller marginalskatterne, for eksempel topskatten«, siger Otto-Brøns-Petersen.

Det er ikke netop skattelettelser, der står øverst på ønskelisten hos Socialdemokratiet, som første sin valgkampagne på, at velfærd var vigtigere end skattelettelser.

Masser af penge

Men regeringen har det held, at den i øjeblikket opkræver betydelig flere skatter, end der er brug for, også hvis man skal betale for, at der kommer flere ældre og flere børn i de kommende år.

De økonomiske vismænd har beregnet, at der opkræves omkring 40 milliarder mere end nødvendigt. Finansministeriet er lidt mere forsigtigt og anslår, at der er en »overholdbarhed« på omkring 20 milliarder. Men beløbet minder til forveksling om udgiften til den grønne omstilling.

»Man kunne i princippet godt bruge de penge til at betale for den grønne omstilling. Størrelsesmæssigt passer det«, siger Otto Brøns-Petersen.

Lars Aagaard mener, at det største problem ikke er, at der skal bruges op mod 30 milliarder på den grønne omstilling. Det største problem er, at den grønne omstilling vil give et indtægtstab til statskassen.