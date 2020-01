Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Finansministeriet har brugt Skat og Skatteministeriet som et eksperiment, der skulle demonstrere, hvordan man kan effektivisere den offentlige sektor og gøre tusindvis af medarbejdere overflødige. Men Finansministeriet endte med at tage livet af Skat.

Først gennemtvang Finansministeriet på trods af protester fra Skat og Skatteministeriet i 2006 planer om at nedskære personalet med omkring 30 procent. Dernæst blev Skatteministeriets ledelse med erfarne skattefolk i 2012 udskiftet med en ny ledelse med erfaring fra Finansministeriet, anført af Skatteministeriets nuværende departementschef Jens Brøchner.

Eksperimentet stødte på grund i 2015, og siden da har politikerne været nødt til at forhøje Skatteministeriets samlede budget med omkring 70 procent for at rette op på et skattevæsen, der var brudt sammen på flere områder.

Den samlede bevilling i Skat har med vedtagelsen af Finansloven for 2020 før jul sat danmarksrekord med 9,4 milliarder kroner, hvilket er 40 procent højere, end før de store besparelser begyndte i 2006. Også antallet af ansatte i Skat er nu højere end før nedskæringerne, viser Politikens gennemgang af sagen.

Jørgen Grønnegård Christensen, tidligere professor i offentlig forvaltning og medforfatter til en bog om sammenbruddet i Skat, betegner hele forløbet som et »frygteligt selvmål for Finansministeriet«.

»Øvelsen fra 2005 til i dag har kostet milliarder af kroner i øgede omkostninger«, siger Jørgen Grønnegård Christensen.

»Det er dybt ulykkeligt, at man på den måde har fået et vidnesbyrd om, at man ikke kan effektivisere den offentlige sektor«.

»Finansministeriet har hovedansvaret«

Jørgen Grønnegård Christensen siger, at »Finansministeriet har hovedansvaret« for Skats sammenbrud og dermed for, at vi i Danmark nu har en skatteforvaltning, der er dyrere end i andre tilsvarende lande.

Otto Brøns-Petersen, der frem til 2013 var direktør i Skatteministeriet, var en af de ledere, der blev udrenset. Han er i dag analysechef i tænketanken Cepos. Otto Brøns-Petersen betegner Finansministeriets måde at håndtere Skat og Skatteministeriet på som »helt fejlslagen«.

»Finansministeriet har nu prøvet selv at drive et ministerium, og det er slået helt fejl«, siger han.

Da Skatteministeriet i 2012 fik en ny ledelse med en fortid i Finansministeriet, var Skat allerede tvunget i knæ af sparekravene. Finansministeriet mente på det tidspunkt, under socialdemokratisk regeringsledelse, at det gik alt for langsomt med at gennemføre besparelserne i Skat, og ministeriets nye ledelse gennemførte derfor en plan fra McKinsey, der mente, at man uden problemer kunne fjerne 1.000 flere ansatte end hidtil forudsagt.

Konsulenterne fra McKinsey kritiserede blandt andet, at embedsmændene i Skat havde fokus på »regelefterlevelse og retssikkerhed frem for performance«. McKinsey mente således, at Skat skulle lægge mere vægt på at få inddrevet penge fra borgerne og mindre på at, om man fulgte reglerne.