Skats sammenbrud koster staten 300 millioner kroner ekstra om året i advokatbistand

Dyr spareøvelse

Skatteministeriet brugte i 2018 omkring 30 millioner kroner på juridisk rådgivning om det nye ejendomsvurderingssystem. Det gamle blev i 2013 kasseret af daværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF), efter at Finansministeriet flere gange havde afvist Skatteministeriets forsøg på at få forbedret og forenklet systemet. Finansministeriet frygtede, at det ville betyde færre skatteindtægter til staten.

Skatteministeriet har siden 2014 under ledelse af topembedsmænd med tidligere ansættelse i Finansministeriet arbejdet på at få udviklet et nyt ejendomsvurderingssystem. Det er endnu ikke i funktion. I mellemtiden har Skat opkrævet 14 milliarder kroner i fejlagtige ejendomsskatter.

Med de nye vurderinger, hvoraf de første forventes udsendt i efteråret 2020, indføres som noget nyt et princip om, at vurderingerne må være 20 procent for høje eller 20 procent for lave. Det er et nyt princip i den offentlige forvaltning, hvor man hidtil har skullet tilstræbe at finde den korrekte værdi. Samtidig indskrænkes borgernes mulighed for at klage på en række områder.

Skatteministeriet har derfor måttet bede om bistand fra Kammeradvokaten til »afklaring af juridiske problemstillinger for udarbejdelsen af det nye lovgrundlag«. Kammeradvokaten har også skullet vurdere, om det nye ejendomsvurderingssystem er lovligt, fremgår det af skatteministerens skrivelse til skatteudvalget.

I takt med genopretningen af disse nødlidende driftsområder forventes anvendelsen af Kammeradvokaten reduceret Morten Bødskov, skatteminister (S), i et svar til Folketingets Skatteudvalg

Kammeradvokaten er også taget med på råd for at sikre, at det nye milliarddyre it-system, der skal stå for inddrivelse af borgernes gæld til det offentlige – eventuelt ved at holde en del af borgernes løn tilbage – holder sig inden for lovens rammer. Det var ikke tilfældet med det system, som Skat tog i brug i 2013, og som blev skrottet i 2015. Kammeradvokatens rådgivning på det område kostede i 2018 omkring 90 millioner kroner.

Skatteminister Morten Bødskov skriver, at han er meget optaget af »at nedbringe udgifterne til Kammeradvokaten«.

Det er således ikke meningen, at der skal være tale om en permanent ekstraudgift på næsten 300 millioner kroner om året til statens advokat.