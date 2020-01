Der var armlægninger før jul: Soldaterformand stopper øjeblikkeligt Flemming Vinther fratræder som formand for soldaterforeningen HKKF. Der har tidligere været mistillidsvotum.

Formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening Flemming Vinther fratræder sin stilling.

Det oplyser Hærens Konstabel- og Korporal Forening, HKKF, i en pressemeddelelse.

Flemming Vinther fratræder med øjeblikkelig virkning, men vil være tilknyttet foreningen i en tidsbegrænset periode frem til 31. oktober 2020 som særligt kommitteret.

»Vi havde nogle armlægninger før jul, hvor der var et mistillidsvotum mod mig. Det fik vi så håndteret. Situationen, da vi gik på juleferie, var, at vi gik ind i et forløb med coaching«.

»Det var jeg også indstillet på, men jeg kunne mærke hen over julen, at det kunne jeg ikke«.

»Der er sagt og skrevet og gjort for meget i det forløb, der førte frem til aflysningen af den ekstraordinære kongres. Jeg kan ikke gå helhjertet ind i den proces«, siger Flemming Vinther.

Vil ikke afsløre stridspunkter

Han fortæller, at '11 ville den ene vej og kun 1 den anden vej' i den 12 mand store bestyrelse. Flemming Vinther afviser at kommentere, hvad striden har handlet om.

Før jul kom Flemming Vinther i modvind. Han fik et flertal mod sig i bestyrelsen, som stillede et mistillidsvotum, krævede hans afgang og ville have en ekstraordinær kongres.

»Forbundsformanden har afvist at imødekomme flertallets kritik og har ikke været villig til at træde tilbage«, lød kritikken, som fremgår af HKKF's hjemmeside.

Men på et møde i begyndelsen af december blev det alligevel besluttet, at han skulle fortsætte. Ifølge netmediet Olfi måtte bestyrelsen aflyse den ekstraordinære kongres, der var indkaldt med for kort varsel.

Diskussion om vedtægter

Ifølge Olfi har mistilliden blandt andet skyldtes en længerevarende bekymring for, at Vinthers fokus har været på at fremme egen karriere frem for arbejdet for HKKF.

Jørgen C. Hansen, bestyrelsesmedlem og talsmand for bestyrelsen, fortæller, at der var en diskussion om, hvordan vedtægterne skulle læses.

»Det drejer sig om, at man i bestyrelsen har været uenige om, hvordan man skulle læse vedtægterne om beslutningskompetence. Det har man så fået afklaret ved tredjepart«, siger han.

Næstformand Kurt Brantner oplyser, at bestyrelsen og Flemming Vinther indgik aftalen om Vinthers fratrædelse som formand tirsdag.

Vinthers fortsættelse som særligt kommitteret frem til efteråret skal sikre, at hans viden og erfaring gives videre.

Flemming Vinther har været 23 år i HKKF og været formand siden 2004. Han har endnu ikke fundet ud af, hvad han skal lave fremover.

