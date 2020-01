»Det nærmer sig det absurde«: Danmarks teleskandale er blevet en varm politisk kartoffel i EU

Aktivist Rasmus Malver fra Foreningen imod Ulovlig Logning har stævnet Justitsministeriet for at opretholde masseovervågningen af borgerne på trods af EU-domstolens afgørelser. I en ny verserende sag lægger EU-domstolen op til at cementere sine afgørelser om, at totalovervågningen af alle borgere er i strid med retten til et privatliv.