Skats topchef søger pludselig om byggetilladelse til anneks

Selv om departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchners advokat har afvist, at der skulle være behov for en byggetilladelse, er der nu pludselig havnet en ansøgning hos Odsherred Kommune.

Sagen om sort arbejde på topchefen i Skats sommerhusgrund i Rørvig bliver ved med at udvikle sig, skriver Ekstra Bladet.

For to dage siden afviste departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchners advokat pure over for Politiken, at der skulle være behov for at søge byggetilladelse til det 24 kvadratmeter store anneks, som allerede har været i gang med at blive bygget i en måned.

Begrundelsen lød, at annekset til 172.500 kr. ikke skal bruges til egentlig beboelse eller overnatning, men alene fungere som legerum og bruges til lejlighedsvist ophold.

Men nu er der pludselig alligevel landet en ansøgning om byggetilladelse på bordet hos byggesagschef i Odsherred Kommune Pia Nielsen, skriver Ekstra Bladet.

Jens Brøchner skriver i en mail til avisen, at han ikke mener, at der er noget juridisk krav om at søge byggetilladelse, men at han gør det »for at gå med livrem og seler«.

Men Pia Nielsen hæfter sig ved, at Jens Brøchner ifølge eget udsagn opfører et ’anneks til lejlighedsvist ophold’.

»Hvis vi havde fået noget ind med den ordlyd, så vil min umiddelbare vurdering være, så kræver det som udgangspunkt en tilladelse«, siger hun til Ekstra Bladet.

I forvejen har Ekstra Bladet og Fagbladet 3F afsløret, at Jens Brøchner har hyret et firma uden revisor til at stå for byggeriet, der oven i købet er udført af uregistrerede litauiske håndværkere.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har i en skriftlig kommentar forsvaret Jens Brøchner.

»Jeg har den klare holdning, at der skal være ordnede løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Social dumping og sort arbejde er totalt uacceptabelt«, skriver Bødskov.

»I denne sag står det klart for mig, at Jens Brøchner ikke har tænkt sig godt nok om og ikke har gjort sit hjemmearbejde godt nok«.

»Han har ikke været grundig nok i forhold til, om der var ordnede forhold, og det har han jo også selv erkendt«.