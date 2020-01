Advokat for topchef i Skatteministeriet: Sommerhusanneks skal bruges som legerum

Automatisk oplæsning Beta

Skatteministeriets departementschef Jens Brøchner har ikke søgt om byggetilladelse hos kommunen, før han gik i gang med at opføre et anneks på 24 kvadratmeter til sit sommerhus i Rørvig.​​

Departementschefens advokat forklarer via Skatteministeriet, at det er fordi annekset til 172.500 kr. ikke skal bruges til egentlig beboelse eller overnatning, men alene fungere som legerum og bruges til lejlighedsvist ophold.

Jens Brøchner har besluttet at indstille arbejdet med annekset, efter at Fagbladet og Ekstra Bladet tirsdag aften kunne oplyse, at annekset blev opført af litauere uden overenskomst og lovpligtig registrering i registret over udenlandske arbejdere i Danmark. Der var heller ikke opsat et skilt på grunden med oplysning om håndværkerfirmaet, der stod for byggeriet, og departementschefen havde heller ikke fulgt en generel opfordring fra Skat om at få dokumentation for korrekt registrering af den udenlandske arbejdskraft. De østeuropæiske arbejdere, der overnattede i sommerhuset, har oplyst til fagforeningen 3F, at de blev aflønnet med penge i hånden. 3F har anmeldt sagen til Arbejdstilsynet.

Sagen fik onsdag skatteminister Morten Bødskov (S) til at udtale, at hans departementschef ikke har »været grundig nok i forhold til, om der var ordnede forhold«, men ministeren har fortsat »fuld tillid« til sin departementschef.

Fagforeningen 3F gik ind i sagen efter at have fået en anmeldelse om, at håndværkere med en bil med litauiske nummerplader boede i huset og arbejdede med byggeriet om dagen.

Udvidelse på 41 procent

Departementschefens eksisterende sommerhus, der er opført i 1979, har et areal på 58 kvadratmeter. Annekset, der måler 6 x 4 meter og forbindes til huset med en smal terrasse, ville dermed udvide sommerhusets areal med 41 procent, hvis der var tale om et anneks til beboelse.

Et anneks til beboelse kræver, at der er ansøgt om byggetilladelse, og når byggeriet er færdig, skal Skat fastsætte en ny og højere ejendomsværdi for byggeriet og dermed opkræve en højere ejendomsværdiskat.

Odsherred Kommunes byggesagsafdeling oplyste onsdag til Politiken, at der hverken er ansøgt om byggetilladelse eller anmeldt et nyt byggeri på grunden.

»Vi har ikke kendskab til noget byggeri i nyere tid«, skriver byggesagsafdelingen, der henviser til byggesagsarkivet, hvor der ikke er registreret byggesager på grunden siden 1978.

Forklaringen på det er, skriver Jens Brøchners advokat, at der ikke er tale om et anneks til beboelse.

»Der er ikke krav om byggetilladelse til den opførte bygning, da bygningen skal anvendes til lejlighedsvist ophold/legerum og ikke til egentlig beboelse – overnatning – og er under 50 kvadratmeter«, skriver advokaten, hvis navn ministeriet ikke har oplyst.

»Bygningen vil blive anmeldt kommunen, når den er færdigopført«, oplyser advokaten.