Første dansker undersøges for coronavirus i Aarhus

En dansk patient undersøges i øjeblikket for smitte med coronavirus og er i isolation på Aarhus Universitetshospital.

Det bekræfter Aarhus Universitetshospital, der dog ikke ønsker at kommentere sagen nærmere over for Ritzau.

Smitte med coronavirus mistænkes kun, hvis en person har en akut, alvorlig, nedre luftvejsinfektion med feber, oplyser Statens Serum Institut.

Samtidig skal vedkommende have opholdt sig i den kinesiske millionby Wuhan i Hubei-provinsen 14 dage, før symptomerne meldte sig, eller inden for de seneste 14 dage have haft kontakt med en person, som er mistænkt for eller har fået påvist at have infektionen.

Forventer svar onsdag

Patienten er ifølge DR Nyheder blevet transporteret til en særlig isolationsenhed på Aarhus Universitetshospital.

Ved ankomsten bliver patienten flyttet direkte ind på isolationsstuen, hvor personale iført beskyttelsesdragter blandt andet skal tage blodprøver.

Prøverne bliver sendt til Statens Serum Institut i København, der så kan slå fast, om patienten er smittet med coronavirus eller ej.

Det ventes ifølge DR, at der er svar på prøverne onsdag.

