Læger: Næsten alt er blevet dårligere med Sundhedsplatformen

Hverdagen er på næsten alle områder blevet besværligere for lægerne, og deres kontakt med patienterne er blevet dårligere, efter at Region Sjælland for godt to år siden tog den nye milliarddyre elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen i brug.​

Det viser en undersøgelse blandt overlægerne i Region Sjælland, som Overlægeforeningen har gennemført.

Budskabet fra de sjællandske læger, der indtil november 2017 havde et velfungerende it-system, er entydigt:

På 12 af 13 områder har overlægerne fået flere opgaver, end de havde før, og deres tidsforbrug ved computeren gør, at de kan se 17 procent færre patienter i ambulatorierne.

Sagen kort Sundhedsplatform Region Hovedstaden tog Sundhedsplatformen fra det amerikanske selskab Epic i brug på de første hospitaler i maj 2016. Siden da er kritikken regnet ned over det milliarddyre it-system fra først og fremmest lægerne.​​ ​ I november 2017 blev alle hospitaler i region Sjælland koblet på.​​ ​ Rigsrevisionen har kritiseret regionerne for en uprofessionel og kritisabel ibrugtagning af it-systemet, der førte til et fald i antallet af behandlinger og en lang række problemer for patienternes sikkerhed, ikke mindst på grund af fejl i medicinhåndteringen.​​

Samlet set betyder det, at 7 af 10 overlæger siger, at de har mindre tid til at tale med patienterne, og 6 af 10 siger, at deres kontakt med patienterne er blevet dårligere.

Samtidig er Sundhedsplatformen så vanskelig og omstændelig at navigere i, at 7 af 10 lægerne siger, at de har fået et dårligere overblik over patientens behandlingsforløb, og 8 af 10 læger siger, at medicinhåndteringen er blevet dårligere, end før Sundhedsplatformen blev taget i brug.

»Det er et voldsomt skridt i den gale retning«, siger Lisbeth Lintz, der er formand for Overlægeforeningen og selv arbejder i Region Sjælland.

»Regionerne har sagt, at det kun ville være sådan i starten, men det kan man ikke blive ved med at sige, når det snart er fire år siden, at Sundhedsplatformen blev taget i brug på de første hospitaler. Vi betragter det som et alvorligt problem, at Sundhedsplatformen er så tidrøvende«.

Regionen: Det går bedre

Overlægerne har fået mulighed for at give personlige kommentarer i undersøgelsen. En af dem har målt, hvor mange minutter lægen var hos patienterne på stuegang.

»Det var 15 minutter. Til alle patienter. Det vil sige næsten 8 timer ved computeren«, skriver overlægen.

En anden har skrevet:

»Jeg kan nå at se 20-25 procent færre patienter i dag«.

Undersøgelsen beskriver ud fra overlægernes oplysninger, at det før Sundhedsplatformen tog 8 minutter for en læge at lave en operationsbeskrivelse. Det tager nu næsten 14 minutter.

Før Sundhedsplatformen kunne en læge booke en patient til operation på godt 4 minutter. Det tager nu mere end 9,6 minutter.

Det er fjerde gang, at Overlægeforeningen måler lægernes tidsforbrug. Målingen viser, at tidsforbruget steg markant, efter at Sundhedsplatformen blev taget i brug. Ved de seneste to målinger er tidsforbruget faldet lidt igen, men det ligger stadig markant over niveauet før Sundhedsplatformen.

I en skriftlig kommentar til undersøgelsen glæder koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen sig over, at »der er et faldende tidsforbrug på rigtig mange af de parametre, som Overlægeforeningen har spurgt ind til«.

»Vi har iværksat en række tiltag, både i forbindelse med indførelsen af Sundhedsplatformen og i forbindelse med rettelse af de dårligdomme, der har været ved systemet, og den faldende tendens viser, at de er rigtige«.

76 procent er utilfredse

Men regionerne »kan ikke blive ved med bare at sige, at det bliver bragt i orden«, mener overlægernes formand, Lisbeth Lintz.

»Der er nogle små ting, der er bragt i orden. Men efter flere år med Sundhedsplatformen burde vi ikke være et sted, hvor opgaverne tager længere tid, end de gjorde før. Og det er svært at være tilfreds med, at man bruger lægetid til opgaver, som man kunne få andre til, når der er mangel på speciallæger på Sjælland«, siger hun.