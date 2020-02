Justitia: Støjberg og Venstres ansigtsgenkendelses-ide er et gennemgribende tiltag

Fakta

Ansigtsgenkendelse

Støjberg understreger over for Berlingske, at Venstre nu er enige om at gå ind for kameraer med ansigtsgenkendelse i det offentlige rum.​​​​​​​​​​

For to måneder siden, sagde hun, at hun gik ind for lignende overvågning i ghettoområder. Det blev ikke modtaget positivt af partikollegaer.​​​​​​​​​​

Den nyeste version af ideen bygger på, at ansigtsgenkendelsen skal kunne tages i brug i forbindelse med konkrete politisager og med en dommerkendelse.​​​​​​​​​​

Ansigtsgenkendelsen skal med andre ord kunne slås til og fra.​​​​​​​​​​

Ligesom initiativet ifølge en ekspert ikke længere lyder til at være begrænset til ghettoområder, fordi det skal kunne bruges bredere geografisk, hvis det skal hænges op på konkrete politisager.​​​​​​​​​​

