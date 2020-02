Nu begynder kampen for at få mere klima ind i EU's milliardstore landbrugsstøtte

I princippet er der gode muligheder for at få mange flere penge til klima- og miljøformål ud af EU’s landbrugsstøtte i de kommende år. I praksis er det ikke så enkelt.

Dansk landbrug står til at få næsten 6,9 milliarder kroner om året i støtte fra EU i perioden 2022-27. Regeringen vil gerne sikre, at en pæn del af det beløb bruges til at finansiere grøn omstilling i landbruget, så Danmark kan nå sine mål inden for klima, miljø og natur. Men efter snart to års forhandlinger er det højst usikkert, om der faktisk bliver flere penge til klima- og miljøindsatser i landbrugsstøtten for den kommende seksårige periode, end der er i dag.​​