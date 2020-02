Britta Nielsen accepterer sin straf: Idømmes 6,5 års fængsel for millionsvindel

Automatisk oplæsning

Britta Nielsen idømmes 6,5 års fængsel.

Sådan lyder det i Københavns Byret, hvor retsformand Vivi Sønderskov Møller netop har afsagt dom i straffesagen mod den 65-årige kvinde på anklagebænken.

Britta Nielsen blev placeret ved vidneskranken med ryggen til tilhørerne i midten af retslokalet, hvor hun modtog sin dom. En synlig reaktion var ikke at spore hos sagens hovedperson, der iført sort blazer tavst satte sig på stolen ved vidneskranken, knugede sine briller under bordet og lyttede opmærksomt efter, da retsformanden læste op, hvordan dommeren og de to domsmænd er nået frem til sagens resultat.

»Retten har ved strafudmålingen blandt andet lagt vægt på beløbets størrelse, at der er tale om 298 overførelser foretaget i en meget lang gerningsperiode fra 1993 til 2018, at tiltalte tog pengene fra SATS-puljerne, der var beregnet til projekter for udsatte og svage borgere og i den forbindelse misbrugte sin offentlige stilling, at bedrageriet blev udført på tiltaltes eget initiativ«, lød det fra retsformanden.

At Britta Nielsen overførte 400.000 kroner til en konto i Sydafrika og overførte i alt 700.000 kroner til sin søns konto, efter hun var blevet afsløret, finder retten også skærpende.

Efter dommen var læst op, fortrak Britta Nielsen med sin forsvarer til et tilstødende lokale. Få minutter senere kom de retur til den fyldte retssal 60.

»Jeg kan meddele, at min klient accepterer dommen«, oplyste forsvarsadvokaten så.

Om anklagemyndigheden kunne forestille sig at anke sagen, det er endnu uklart. Men det har anklagemyndigheden nu 14 dage til at tage stilling til.

»Uhyre samfundsskadelig kriminalitet«

Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour, havde argumenteret for 4 til 6 års fængsel. Og han havde blandt andet fremhævet Britta Nielsens alder og dårlige helbred som formildende omstændigheder.

Anklagemyndigheden havde krævet mindst 8 års fængsel. Og anklagerne Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen havde over for retten peget på en lang række forhold, som de anser som skærpende: Blandt andet at svindlen har stået på over en periode på mere end 25 år, at Britta Nielsen stjal penge, som skulle være gået til samfundets svageste, samt at hun har misbrugt en offentlig stilling og skadet den tillid, befolkningen bør kunne have til det offentlige.

»Der er ganske enkelt tale om en sag om uhyre samfundsskadelig kriminalitet«, erklærede anklager Kia Reumert under sin afsluttende procedure i sidste uge, hvor anklagemyndigheden argumenterede for at få Britta Nielsen dømt efter paragraf 88 i straffeloven.

Paragraffen bruges sjældent, men kan kan bruges i særligt grove sager. Udløses paragraffen, hæves strafferammen fra 8 til 12 års fængsel.

Nima Nabipour havde argumenteret for, at retten skulle feje paragraf 88 af bordet med henvisning til, at Britta Nielsen ifølge advokaten aldrig er blevet vejledt i, at hun kunne risikere en så streng straf, dengang hun besluttede at rejse frivilligt fra Sydafrika og hjem til retsforfølgelse i Danmark.

Retten besluttede tirsdag, at paragraf 88 ikke skulle tages i brug. Ikke på grund af forsvarerens argumenter. Men fordi, som retsformand Vivi Sønderskov Møller læste op:

»Uagtet at det af tiltalte begåede bedrageri må anses for særdeles groft, blandt andet henset til gerningsperiodens længde og det samlede beløb, finder retten ikke, at der efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter og udførelsesmåde, foreligger særdeles skærpende omstændigheder, hvorfor retten ikke finder grundlag for at anvende straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt., ved fastsættelsen af straffen«.

En slags afhængighed

Britta Nielsen har i retten fortalt, at hvor hendes svindel i begyndelsen blev indledt som et forsøg på at kunne betale regninger, så udviklede den sig til en slags afhængighed, hvor hun til sidst simpelthen ikke kunne lade være med at tage pengene.

Hun har forsøgt at gøre gældende, at pengene alligevel var til overs. At uforbrugte midler nærmest lå og flød i Socialstyrelsens systemer. Og at systemerne var så lemfældige, at det så blev for fristende at tage dem.