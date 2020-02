Efter teledata-sag: Nyt tilsyn skal holde øje med beviser

Automatisk oplæsning

Et nyt uafhængigt tilsyn skal holde øje med politiets og anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser.

Det foreslår justitsminister Nick Hækkerup (S) i et lovforslag, som er sendt i høring.

Tilsynet er ifølge Nick Hækkerup nødvendigt af to årsager.

»Den ene er, at teledata-sagen viste, at behandlingen af teledata ikke var god nok, og at det er nødvendigt at genskabe tilliden til teledata og andre tekniske beviser.

»Den anden er, at Danmark står over for nye former for kriminalitet, herunder it-kriminalitet. Det skal vi beskytte os mod. Men vi skal også sikre, at vi stiller krav til retssikkerheden og myndighedernes behandling af vores oplysninger«, lyder det.

Bevismiddeltilsynet, som det hedder, er et af 16 initiativer, som skal genskabe tilliden til retssystemet efter sidste års teledata-skandale.

Det bliver placeret under ledelse af direktøren for Den Uafhængige Politiklagemyndighed og skal ifølge justitsministeriet aflægge besøg hos Rigspolitiet, i politikredsene og hos Rigsadvokaten.

Tilsynet skal også kunne foretage stikprøvekontroller, kalde afsluttede straffesager ind til gennemsyn og få adgang til tekniske beviser som for eksempel teledata og fingeraftryk.

Desuden skal tilsynet medvirke til at sikre fuld gennemsigtighed ved forbehold og usikkerheder, der kan være ved tekniske beviser.

»Med et nyt og uafhængigt tilsyn får vi uvildige øjne på politiet og anklagemyndighedens behandling af tekniske beviser. Det er vigtigt for retssikkerheden«, siger Nick Hækkerup.

Tiltalte sat fri og straffesager sat i bero

Teledata bruges blandt andet til at vise, hvor en bestemt telefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt.

Sidste år indførte rigsadvokat Jan Reckendorff et landsdækkende stop for brug af teledata i 60 dage, fordi mulige fejl i datasæt skulle undersøges.

Det medførte udsættelse af et stort antal verserende straffesager. Desuden blev en stribe tiltalte sat på fri fod.

I efteråret kom det frem, at Justitsministeriet havde kendt til problemerne i månedsvis, men ikke havde orienteret minister eller offentlighed.

Oven på fejlene i teledata er det en rigtig god idé med et uafhængigt tilsyn, mener regeringens støtteparti SF. Men tilsynet bør ifølge partiets retsordfører ikke kun kigge på tekniske beviser.

»Der er et behov for at udvide det til at omfatte samtlige bevismaterialer. For eksempel er ministeren på vej med et lovforslag om at bruge netagenter. Der forestiller jeg mig, at der kan opstå tvivl om brugen, og hvordan man samler beviser ind«, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Ifølge Justitsministeriet foreslås det, at loven og tilsynet træder i kraft den 1. januar 2021.

