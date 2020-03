Telefonen ringede fra Kijev: »Hvis du ikke betaler 400 euro, er alle dine penge tabt«

Falske investeringer

En whistleblower har over for den svenske avis Dagens Nyheter afsløret, hvordan et callcenter i Ukraine har lokket almindelige mennesker i en række lande til at sætte penge i investeringer i kryptovaluta. Investeringer, der tilsyneladende slet ikke findes.

Whistleblower har været ansat i virksomheden, og Dagens Nyheter har efterforsket og verificeret oplysningerne i samarbejde med en række medier, deriblandt Politiken og gruppen Organized Crime and Corruption Reporting Project, som består af en række medier verden over.

Politiken har både telefonisk og på mail forgæves forsøgt at få en kommentar fra virksomheden, som hedder Milton Group Ltd. Over for Dagens Nyheter afviser virksomhedens direktør, at der er tale om svindel.

