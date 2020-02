157 ramt af Corona-virus i Italien:   Nu tror myndighederne, at det også kommer til Danmark

Automatisk oplæsning

Corona-virusset har med sin store spredning i Italien for alvorlig ramt Europa over weekenden.

Det får nu Statens Serums Institut til, at vurdere, at coronavirus snart også vil ramme Danmark.

»Vi må nok se i øjnene, at på et eller andet tidspunkt kommer dette virus også til Danmark, og vi skal forberede os på, at der kan komme en udbredt smittespredning også i Danmark«, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse ved Statens Serums Institut

»Situationen i Italien ser ud til at udvikle sig ret hurtigt. Det viser, at vores inddæmningsstrategi hurtigt kan komme under pres. Og at coronavirusset rykker tættere på. Jeg tror, at vi kan forsinke introduktionen og smittespredning i Danmark, men jeg tror ikke, vi kan forhindre, at det kommer til at sprede sig til Danmark på et tidspunkt«, siger hun.

Onsdag blev det første smittetilfælde i Italien bekræftet. Siden da har virusset spredt sig med høj hastighed i det nordlige Italien. Flere italienske byer er blevet lukket fuldstændig ned og store begivenheder som fodboldkampe og Venedigs årlige karneval er blevet aflyst.

Indtil videre er 157 testet positivt og tre er omkommet.

Ifølge Statens Serum Institut øges risikoen for smitte i Danmark i takt med, at flere lande har tegn på smittespredning, hvor man ikke direkte ved, hvem der har båret virusset og ført det ind i landet. Smittekilden er altså ukendt.

I Danmark er det Sundhedsstyrelsen, der står for det overordnede sundhedsberedskab. Det er ikke lykkedes Politiken at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen endnu. Men ifølge Statens Serum Institut vil den næste strategi være at fokusere på at mindske det pres i det danske sundhedsvæsen, som coronavirusset kan skabe:

»I stedet for at indlægge hvert enkelt tilfælde, vil strategien være at sikre, at de der er alvorlig syge, kan komme på sygehuset og blive behandlet. De der har milde infektioner skal bare blive hjemme og ikke belaste sundhedsvæsenet. Det har vi handlingsplaner for«.