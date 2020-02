Dansk erhvervsliv indfører særlige coronaforanstaltninger

På større danske virksomheder er der indført en række særlige regler for ansattes rejser efter virusudbrud.

Vindmølleproducenten Vestas har besluttet at følge i sporene på Mærsk og Danfoss og sender ansatte, der har været i lande med større coronaudbrud, hjem i karantæne i 14 dage.

Hos den verdensførende pumpeproducent Grundfos er alle planer om at deltage på konferencer aflyst.

DSB har sendt syv medarbejdere hjem, fordi de under en forretningsrejse til Israel har boet på et hotel, hvor der har boet nogle sydkoreanere, som senere er testet positiv for coronavirus.

Generelt har flere større danske virksomheder indført særlige regler omkring medarbejdernes rejser.

Arbejder hjemmefra efter rejser

Onsdag oplyste A.P. Møller-Mærsk og Danfoss, at medarbejdere, der har været i Sydkorea, Norditalien eller Kina, skal arbejde hjemmefra i 14 dage.

For Vestas skal medarbejdere arbejde hjemme så vidt muligt, men i nogle tilfælde kan en decideret frivillig hjemmekarantæne komme på plads.

Service- og rengøringsgiganten ISS oplyser, at selskabet har »indskærpet sin rejsepolitik«. Det betyder, at forretningsrejser til udlandet kun gennemføres, hvis det er forretningskritisk og godkendt af et medlem af direktionen.

Det samme gælder i Grundfos, hvor der også er indført restriktioner på, hvem der kan komme ind på Grundfos’ arealer.

De syv medarbejdere fra DSB er blevet sendt direkte i hjemmeisolation efter deres rejse. De har således ikke været på arbejde, siden de kom hjem.

SAS har nedsat en særlig taskforce, der løbende anbefaler, hvad luftfartsselskabet bør gøre. Endnu er der ikke kommet restriktioner på medarbejdernes rejser.

Onsdag oplyste Carlsberg, at alle ’ikke-forretningskritiske’ rejser til Kina er suspenderet, og at enhver rejse til Kina kræver en særlig godkendelse fra selskabets ledelse i Kina.

Lego har haft kontorer og butikker i Kina, der har været lukket, men oplyser, at de fleste er i drift igen med en begrænset åbningstid.

