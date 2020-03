Økonom, der er sendt hjem: Undgå panik, så skal vi nok klare den

Det ser ud til, at Kina kommer igennem i løbet af tre måneder?

»Ja, måske endda i løbet af to måneder. Mit bud er, at den økonomiske nedtur nok vil vare mellem to og tre måneder i Europa og USA, afhængigt af hvor villige vi er til at isolere os selv«.

Undgå panik

Skal vi frygte en stigning i arbejdsløsheden i Danmark?

»Man kan godt frygte en lille stigning i de kommende måneder, men jeg tror ikke, det vil blive markant. Selv om vi har et fleksibelt arbejdsmarked, er der stadig omkostninger ved at hyre og fyre folk, og beskæftigelsen er den sidste ting, der falder, og hvis den gør, vil det kun være midlertidigt. Jeg tror, at virksomhederne vil forsøge at holde på arbejdskraften. Der kan være løst ansatte, der mister deres job, men jeg vil tro, at økonomien vil vende igen i andet kvartal, og så vil man se, at virksomhederne begynder at ansætte folk igen«.

Har vi historiske erfaringer for noget lignende?

»Det har vi i virkeligheden ikke. Vi har haft mange økonomiske nedture, men vi har ikke haft en situation som denne. Derfor skal man også være varsom med at forudsige, hvad der vil ske. Man kan måske sammenligne med den store strejke i 1998. Dengang havde man strengt taget ikke noget problem, men fordi folk gik i panik og begyndte at hamstre gær, fik man et problem. Så risikoen i dag er, at folk går i panik og dermed giver krisen en selvforstærkende effekt. Hvis ens nabo bliver fyret, bliver man bange for selv at blive fyret, og så bruger man færre penge, og så bliver den anden nabo fyret, og så bliver problemet selvforstærkende. Hvis alle går fra at være optimister til at være pessimister på én gang, så vil det få konsekvenser for økonomien«.

Så hvad skal folk gøre?

»Min egen personlige holdning er, at man økonomisk skal tage det ret afslappet. Indtil videre tror jeg ikke, vi vil se de store konsekvenser. Så længe det er midlertidigt, skal man opføre sig relativt normalt. Det gør jeg selv. Vi skal passe på hinanden, og man skal følge rådene fra myndighederne, men ellers skal vi opføre os normalt og håbe, at vi hurtigt kommer tilbage til et normalt liv igen«.